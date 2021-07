Aktionsplan für höhere Corona-Impfquote im Donau-Ries

Das Interesse an Impfungen gegen das Coronavirus lässt nach - auch bei den Menschen im Landkreis Donau-Ries. Deswegen sollen jetzt umfangreiche Aktionen gestartet werden.

Es sind zwei Gefühle, die bei den Verantwortlichen im Landkreis durchscheinen: Zum einen ist da die spürbare Erleichterung darüber, dass die Corona-Inzidenz aktuell denkbar niedrig ist. Zum anderen aber bereitet das allmählich rückläufige Interesse an der Immunisierung Sorgen – allem voran mit Blick auf den Herbst und eine dann saisonal befeuerte vierte Welle der Pandemie. Deswegen wird die Impf-Kampagne im Kreis Donau-Ries umfassend angekurbelt, wie Landrat Stefan Rößle am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz ankündigte.

Zunächst einmal die gute Nachricht: Inzwischen sei der Landkreis ausreichend mit Impfstoff gegen das Coronavirus versorgt, „die Impfungen klappen gut“, wie Rößle resümierte. Dann jedoch das große Aber: „Wir müssen den Impfstoff jetzt auch an den Mann und an die Frau bringen.“ Bis vorige Woche waren noch zwischen 7000 und 8000 Personen auf den Wartelisten der Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen aufgeführt – „das ist jetzt abgearbeitet“.

Corona-Impfung im Landkreis Donau-Ries: Die Warteliste ist abgearbeitet

Nun stehe weiterhin zwar genug Impfstoff zur Verfügung, der allerdings auch Abnehmer bräuchte. Und diese gäbe es auch: Rößle geht nach den Zahlen der Impfzentren und der hiesigen Ärzte davon aus, dass über 50 Prozent der Landkreisbewohner geimpft sind. Hinzu kommen die Immunisierungen durch die Betriebsärzte, über die es keine verfügbaren Zahlen gibt. Geschätzt fehlen demnach gut 15 bis 25 Prozent der Kreisbewohner, die sich noch impfen lassen sollten. Dann wäre womöglich eine Abdeckung von über 75 Prozent erreicht. Die wäre, wie die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Raffaella Hesse erklärte, mindestens vonnöten, um einen Effekt gegen die vierte Welle durch die sogenannte Delta-Mutante des Virus zu erreichen. Optimal wären Impfungen bei 85 Prozent der Zwölf- bis 59-Jährigen sowie bei 90 Prozent der Über-60-Jährigen. Falls es nicht gelinge, dass mehr Menschen im Landkreis sich impfen lassen, wäre Welle Nummer vier – sollte denn kein Wunder eintreten – praktisch vorprogrammiert. Rößle fasste die Lage hinsichtlich der Impfungen eindringlich zusammen: „Es sind noch deutlich zu wenig.“

14 Bilder Impfzentrum Donauwörth: So läuft das Impfen ab Foto: Barbara Wild

Die Impfkampagne im Landkreis wird daher ausgeweitet. Es wird zum einen mehr Öffentlichkeitsarbeit geben: Eine Livestream-Info-Veranstaltung im Internet ist womöglich noch im Juli geplant. Es werde Plakataktionen, Print-Anzeigen und Videos in den sozialen Netzwerken geben. Ferner werden die mobilen Teams des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) ab kommende Woche „in die Fläche ausrücken“, um dort Freiwillige zu impfen, wie der Geschäftsführer des BRK, Arthur Lettenbauer erklärte. Nächste Woche werden die Teams in Harburg, Rain, Oettingen, Wemding, Bäumenheim und Monheim sein. Interessierte sollten sich – wenn möglich – beim bayerischen Online-Impf-Portal Bayimco anmelden. Es finden in den Ortschaften aber nur Erstimpfungen statt. Jeder ab 16 Jahren kann sich dann das Vakzin verabreichen lassen, bei den Minderjährigen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Die Impflinge müssen allerdings zwingend Landkreisbewohner sein. „Wir wollen jetzt möglichst viele erreichen“, betont Lettenbauer.

Lesen Sie dazu auch

Nördlinger Hausarzt Völkl: "Jetzt schläft die Bevölkerung"

Der ärztliche Koordinator der Impfkampagne, der Nördlinger Mediziner Sebastian Völkl, appellierte einmal mehr eindringlich, dass nun die optimale Zeit sei, sich impfen zu lassen: Jetzt seien die Inzidenzen niedrig, die Lage (noch) ruhig, die Kapazitäten in Praxen und Impfzentren ausreichend. Die Kampagne ziele vor allem auf die große Gruppe der Unentschlossenen ab, auf all jene, die abwarten wollten. „Letzten Sommer wurde der Regierung vorgeworfen, sie verschlafe es, Maßnahmen zu ergreifen. Jetzt schläft die Bevölkerung“, kritisiert Völkl die momentane Lage.

Die Zeit indes dränge, so Amtsärztin Hesse. Binnen weniger Tage seien fünf Fälle der Delta-Variante festgestellt worden. Hesse prognostiziert: „Wir erwarten einen deutlichen Anstieg der Inzidenz.“

Das sind die Sondertermine für Corona-Impfungen im Landkreis Donau-Ries

Harburg : Montag, 12. Juli, von 13 - 19 Uhr im Rathaus (Schlossstraße 1)

: Montag, 12. Juli, von 13 - 19 Uhr im Rathaus (Schlossstraße 1) Rain: Dienstag, 13. Juli von 13 bis 19 Uhr inder Schlossstr. 16 (Schlossgebäude)

Oettingen : Mittwoch, 14. Juli von 13 bis 18 Uhr in der Schlossstr. 36 (Halle)

: Mittwoch, 14. Juli von 13 bis 18 Uhr in der Schlossstr. 36 (Halle) Monheim : Donnerstag, 15. Juli, von 13 bis 19 Uhr in der Schulstraße 2 (Stadthalle)

: Donnerstag, 15. Juli, von 13 bis 19 Uhr in der Schulstraße 2 (Stadthalle) Wemding : Freitag, 16.Juli, von 13 bis 19 Uhr am Marktplatz 1 (Historisches Rathaus)

: Freitag, 16.Juli, von 13 bis 19 Uhr am Marktplatz 1 (Historisches Rathaus) Bäumenheim: Samstag, 17. Juli von 13 bis 19 Uhr im Foyer der Schmutterhalle (dz)