vor 54 Min.

Auch das ist Fahrerflucht: Geschädigter fährt weiter

Auto eines 59-Jährigen wird angefahren. Der Mann fährt weiter, obwohl ein nicht unerheblicher Schaden entsteht. Nun wird auch gegen ihn ermittelt.

Zu einer Unfallflucht, bei der sich der geschädigte Autofahrer von der Unfallstelle entfernte, ist es am Freitag um 12.00 Uhr bei Steinheim (Landkreis Dillingen) gekommen. Die 40-jährige Unfallverursacherin fuhr laut Polizei auf der Kreisstraße DLG 42 (Steinheim - Höchstädt) vor dem Kreisverkehr aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrendes Auto auf, als dieses verkehrsbedingt abbremsen musste. An beiden Wagen entstand ein nicht unerheblicher Schaden. Trotzdem fuhr der vorausfahrende Autofahrer in Richtung Höchstädt weiter. Die 40-Jährige fuhr ihm noch hinterher und versuchte vergeblich, ihn mittels Lichthupe zum Anhalten zu bewegen.

Nachdem das jedoch nicht möglich war, meldete sie den Unfall bei der Polizei. Aufgrund des von der Unfallverursacherin fotografierten Kennzeichens des vorausfahrenden Pkws konnte der Fahrer, ein 59-Jähriger aus dem Landkreis Donau-Ries, ermittelt werden. Nachdem er zwar nicht Unfallverursacher ist, sich aber trotzdem unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte, wird gegen ihn nun wegen Unfallflucht ermittelt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro.

