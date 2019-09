vor 57 Min.

Auto prallt auf B2 gegen Leitplanke: Totalschaden

Auf der Bundesstraße bei Bäumenheim ist ein junger Autofahrer verunglückt. Die Ursache ist unklar.

Erheblicher Schaden ist am frühen Sonntagmorgen bei einem Unfall auf der B2 bei Bäumenheim entstanden. Nach Angaben der Polizei kam ein 20-Jähriger, der mit seinem Auto von Augsburg her in Richtung Donauwörth unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache gegen 5.45 Uhr nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Diese wurde auf einer Länge von rund 100 Metern teilweise stark verformt. An dem Pkw entstand Totalschaden. Der dürfte nach vorsichtigen Schätzungen bei mindestens 15000 Euro liegen. Der Schaden an der Leitplanke beträgt ungefähr 1000 Euro. Der junge Mann blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. (dz)

