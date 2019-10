vor 42 Min.

Axel Wiedenmann: Bürgermeister ja – Stadtrat nein

PWG-FW Harburg nominierte Axel Wiedenmann zum Bürgermeister-Kandidaten. Auf der Stadtratsliste steht er nicht. Das hat Gründe.

Von Daniel Weigl

Die PWG/Freien Wähler Harburg haben die Weichen für die Kommunalwahlen im März 2020 gestellt. Beim Aufstellungs- und Nominierungsabend in Eisbrunn wurde Axel Wiedenmann mit 91 Prozent von den 29 stimmberechtigten Mitgliedern offiziell als Bürgermeisterkandidat der Parteifreien nominiert. „Wir brauchen in Harburg Visionen und einen der vorangeht und diese Visionen umsetzt. Dieser eine will ich sein“, erklärte Axel Wiedenmann vor rund 50 Anwesenden bei seiner Vorstellung.

Der 53-jährige ist aktuell Vorsitzender der PWG/Freien Wähler Harburg und hat sich in einem internen Auswahlverfahren mit drei Bewerbern durchgesetzt. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich es werde aber ich mache es gerne“, so der Landwirtschaftsoberinspektor beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Wertingen.

Familienvater, zwei Söhne

Wiedenmann ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und lebt auf der Oberen Reismühle zwischen Ebermergen und Mauren. In der Burgstadt und seinen Ortsteilen ist er in verschiedenen Vereinen aktiv. Unter anderem ist er Mitglied der Jagdgenossenschaft Mauren, war sechs Jahre lang Obmann des BBV-Ortsverbandes und ist seit 2019 Vorsitzender der PWG/Freien Wähler Harburg. Seit 2008 ist er auch in der Wählergruppe Mauren aktiv und schaffte den Sprung in den Stadtrat. Dort ist er im Umweltausschuss, im Referat für Land- und Forstwirtschaft, sowie im Bauausschuss tätig und verwaltet das Wegebudget der Stadt Harburg für Mauren.

Unter den Schlagworten „was können Sie von mir als Bürgermeister erwarten“ präsentierte Wiedenmann eine ganze Reihe von Themen: Der Ausbau des Radwegenetzes, ein Sanierungskonzept für das Hallenbad, die Verbesserung der Nahversorgung durch einen Dorf- und Blumenladen, die Erstellung eines realistisch finanzierbaren Konzeptes für die Donauwörther Straße, sowie der Ausbau des Glasfasernetzes sind nur einige Beispiele. Besonders liegen dem Landwirt im Nebenerwerb auch Natur und Umwelt am Herzen. So will er einen konsequenten Hochwasserschutz im Quellgebiet voranbringen und neue Ideen bei der Bepflanzung des Stadtwaldes einbringen. Aber auch vor sozialen Herausforderungen scheut sich der gebürtige Maurener nicht. So will er beispielsweise Begegnungen zwischen Generationen zum Beispiel der „Kindergarten trifft Senioren“ forcieren. „Wir leben in einer sauber strukturierten Gesellschaft, schaffen es aber nicht eine Verbindung verschiedener Generationen herzustellen“, so der Bürgermeister-Kandidat.

„Ich habe mein Wort gegeben“

Unterstützung erhielten Wiedenmann und seine Gruppierung von den Landtagsabgeordneten Johann Häusler und Bernhard Pohl, sowie den Kreisvorsitzenden Florian Riehl (Freie Wähler) und Joseph Mayer (PWG). Neben den Bürgermeister- Kandidaten wurden auch die 20 Kandidaten für die Stadtratswahl gewählt. Die Besonderheit: Axel Wiedenmann befindet sich nicht auf der Liste.

Dies erklärte der 53-jährige neben beruflichen und familiären Gründen wie folgt: „Ich habe 2008 mein Wort gegeben auf keiner anderen Liste als der Maurener Liste für den Stadtrat zu kandidieren. Dieses Versprechen möchte ich einhalten.“

Die Stadtratsliste der PWG/Freien Wähler Harburg: 1. Matthias Schröppel, 2. Stefan Koffler, 3. Patrick Prügel, 4. Holger Fickel, 5. Georg Niedermeier, 6. Manfred Schick, 7. Helmut Gerstmeier, 8. Christian Enßlin, 9. Cathrin Baumann, 10. Raphael Rau, 11. Dominik Wagner, 12. Gabriele Ferber, 13. Hilmar Maiwald, 14. Michaela Stegmüller, 15. Johannes Röthinger, 16. Edna Seiler, 17. Andreas Kerlies, 18. Tino Stoll, 19. Andreas Hartmann, 20. Thomas Seiler. Ersatzkandidaten sind Norbert Schabert und Karl Korhammer.

