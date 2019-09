18:12 Uhr

B-25-Sperrung: Ausweichverkehr läuft jetzt besser

Auf der Kreisstraße in und bei Heroldingen dürfen keine Lastwagen mehr fahren. Die Lkw-Fahrer nutzen jetzt vermehrt die offizielle Umleitung über Monheim, Wemding und Fessenheim.

Nach dem Lkw-Verbot in Heroldingen hat sich der Schwerlastverkehr verteilt. Ein Problem in Harburg bleibt aber.

Von Wolfgang Widemann

Wegen der Sperrung der B25 zwischen Harburg und Großsorheim müssen viele Verkehrsteilnehmer, die quer durch den Landkreis Donau-Ries unterwegs sind, einen Umweg in Kauf nehmen. Seit vor einer Woche die Kreisstraße in und bei Heroldingen für Lastwagen gesperrt wurde, verteilt sich der Verkehr auf den Ausweichrouten offenbar besser. Dies stellt das Staatliche Bauamt Augsburg fest.

Lkw-Fahrer riskieren Bußgeld

Das Hauptproblem war bekanntlich die Tatsache, dass täglich rund 10000 Autos und 1300 Laster durch den Harburger Stadtteil Heroldingen rollten. Seit die Lkw-Verbotsschilder stehen, habe der Schwerlastverkehr dort deutlich abgenommen, berichtet der Heroldinger Stadtrat Peter Martin: „Es ist viel besser.“ Freilich gebe es noch immer Lkw-Fahrer, die sich nicht an das Durchfahrtsverbot halten. Ein Anwohner zählte laut Martin 15 Lastwagen innerhalb einer Viertelstunde. Jedoch riskieren die Verkehrssünder ein saftiges Bußgeld und – sofern sie Deutscher sind – einen Punkt in Flensburg. Die Polizei kontrolliert auf der Strecke verstärkt.

Mehr Fahrzeuge auf offizieller Umleitung

Nach den Beobachtungen des Staatlichen Bauamts, das für Bundes- und Staatsstraßen zuständig ist, sind inzwischen mehr Fahrzeuge auf der offiziellen Umleitung über Monheim, Wemding und Fessenheim unterwegs. „Es läuft“, merkt Wolfgang Betzl, Vertreter der Behörde, an.

Ein Problem lässt sich aber allem Anschein nach nicht lösen: Noch immer durchqueren einzelne Fahrer mit ihren Lastwagen verbotenerweise die Harburger Altstadt – und richten Schäden an Gebäuden in der Nördlinger Straße an. Gegen ein solches Verhalten sei man machtlos, erklärt Betzl.

