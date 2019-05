vor 42 Min.

B25: Zeugen stoppen Betrunkenen nach Unfall

Der Fahrer überrollt mit seinem Kleintransporter nahe Harburg ein Umleitungsschild.

Der völlig betrunkene Fahrer eines Kleintransporters hat am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der B25 bei Harburg einen Unfall gebaut. Zwar kümmerte sich der Mann nicht weiter darum, jedoch sorgten Zeugen dafür, dass sich die Polizei um den Verursacher „kümmern“ konnte.

Verkehrsteilnehmer beobachteten, wie der Transporter in Ebermergen auf die Bundesstraße in Richtung Harburg einbog. Bereits hier zeigte sich eine auffällige Fahrweise. Der Wagen geriet mehrfach ins Bankett. Auf Höhe der Firma Märker überrollte der 25-Jährige mit seinem Fahrzeug ein Umleitungsschild – und fuhr einfach weiter. Der Mann wendete dann sein stark unfallbeschädigtes Fahrzeug und konnte durch Zeugen an einem Parkplatz gestoppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten massiven Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert weit über der zwei Promille.

Die Gesetzeshüter beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (dz)

