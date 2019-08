vor 51 Min.

Baggersee: Sicher genug für 2020?

Wenn kommenden Sommer das Freibad in Donauwörth geschlossen ist, werden mehr Badegäste in Riedlingen erwartet. Doch die Wasserwacht sieht Mängel bei der Sicherheit.

Das Donauwörther Freibad auf dem Schellenberg bleibt im Sommer nächsten Jahres wegen einer Generalsanierung geschlossen. Deshalb rechnet die Donauwörther Wasserwacht mit einem deutlich mehr Badegästen im Naherholungsgebiet in Donauwörth. Um dem gewachsen zu sein und die Sicherheit der Badegäste gewährleisten zu können, sieht die Wasserwacht Optimierungsbedarf bei der altuellen Infrastruktur am Baggersee.

Notwendig wäre beispielsweise ein Rettungssteg, der in den See führt, wie die Vertreter der Wasserwacht bei einem Ortstermin mit der Donauwörther SPD klarmachten. Dieser würde mobil am Ufer montiert und böte eine Plattform, von dem die Badeaufsicht freie Aussicht auf den großen Baggersee hätte. Zudem könnte dort das Rettungsboot befestigt werden, sodass bei Einsätzen der in Not geratene Badegast schneller erreicht werden kann. „Die Lehrlingswerkstatt von Airbus Helicopters würde diesen Steg bauen und spenden. Sie warten nur auf unser Startsignal“, sagt Christian Beutel von der Wasserwacht.

Vor Ort am Baggersee: Christian Beutel, SPD-OP-Kandidat Jürgen Sorré, Stadtrat Peter Moll, Manuel Brandt, Patrick Hübner und Stadträtin Brigitte Kundinger-Schmidt. Bild: SPD/Sorré

„In Zeiten, in denen immer weniger Kinder richtig schwimmen lernen und die Zahl der Badeunfälle jährlich ansteigt, dürfe die Genehmigung zur Errichtung eines solchen Stegs keine Frage sein“, bekräftigt Jürgen Sorré, der für die SPD als Oberbürgermeister kandidert. Vor Ort waren auch die Stadträte Brigitte Kundinger-Schmidt und Peter Moll.

Kein Blick auf das Wasser von der Station aus

Des Weiteren sieht die Wasserwacht ihre bisherige Station, die im Kiosk-Gebäude untergebracht ist, als nicht mehr zeitgemäß und zu klein. „Ein Verletzter liegt hier nur durch einen Vorhang getrennt quasi auf dem Durchgang in den Aufenthaltsraum“, demonstriert Manuel Brandt, Vorsitzender der Wasserwacht. Zudem befindet sich das Gebäude rund 70 Meter vom See entfernt und bietet keinen direkten Blick auf die Badegäste. Dies sei völlig ungeeignet zur Stationierung der eingeteilten Aufsichtskräfte. Die Wasserwacht wünscht sich daher eine Station in unmittelbarer Wassernähe. Einen entsprechenden Standort hätten sie schon im Blick, ohne dass hier wertvolle Liegeplätze verloren gingen. Eine Umsetzung über eine optisch ansprechende Container-Lösung wäre kostengünstig möglich und schnell realisierbar. Im Idealfall ließ sich auf dem Dach der Container eine Aussichtsplattform einrichten.

Auch hier erhofft sich die Wasserwacht Unterstützung der Kommunalpolitik und eine unbürokratische Genehmigung durch die Stadtverwaltung. Die beiden Stadträte Kundinger-Schmidt und Moll sagten zu, die Wünsche über entsprechende Anträge einzubringen.

Manuel Brandt, Christian Beutel und Patrick Hübner erklärten bei einem abschließenden Rundgang noch auf weitere Missstände hin, die spätestens zum Start der Badesaison 2020 beseitigt werden müssten: Entlang des Ufers müsste ausgeholzt werden, um die Sicht auf den See zu verbessern. Zudem sollte das Schilf, das sowohl beim Nichtschwimmerbereich, als auch an der Einlassstelle für die Boote stark wuchert, dringend zurückgeschnitten werden. Schließlich sollte auch der in die Jahre gekommene Hochsitz beim Nichtschwimmerbereich ausgetauscht und überdacht werden. (dz)

