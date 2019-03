vor 21 Min.

Bauschutt und Fahrzeuge zerstören Biotop

Eine der ökologisch wertvollsten Flächen im Kreis ist mehr oder weniger zerstört worden. Naturschützer sind entsetzt, das Landratsamt hat Maßnahmen ergriffen.

Von Wolfgang Widemann

Naturschützer in der Region sind entsetzt: Personen haben eines der laut Experten wertvollsten Biotope im Donau-Ries-Kreis zu einem Lagerplatz umfunktioniert, mit Bauschutt eine Zufahrt geschaffen und Erdbewegungen vorgenommen. Das Landratsamt hat Maßnahmen ergriffen. Dennoch: Der Kreisverband des Bund Naturschutz (BN) und die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Flora Nordschwaben befürchten, dass das Biotop nahe Donauwörth mehr oder weniger zerstört ist.

Nach Auskunft des BN-Kreisvorsitzenden Alexander Helber und des Arge-Vorsitzenden Jürgen Adler handelte es sich bei der gut drei Hektar großen Fläche neben der Bahnstrecke um ein „Kleinod der Artenvielfalt“. Dieses pflegten seit fast 20 Jahren Ehrenamtliche und Landwirte jährlich. Das Grundstück haben Adler zufolge seit Mitte des 19. Jahrhunderts Botaniker aus Augsburg und Donauwörth beschrieben – und bemerkenswerte Arten dokumentiert.

300 wild wachsende Pflanzen

Die Arge Flora Nordschwaben stellte auf dem Trockenstandort, der ab und zu überschwemmt werde, fast 300 wild wachsende Pflanzen fest. Davon stünden über 25 Arten auf der Roten Liste Bayerns: zum Beispiel vier Laucharten, zwei Veilchenarten, zwei verschiedene Orchideen und ein Enzian. Aber nicht nur die Flora sei dort wertvoll, sondern auch Tiere fühlten sich auf der Wiese zuhause. Die Naturschützer erwähnen den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling (ein Falter), Pirol, Reh und Hase.

Einst sei die Fläche verbuscht gewesen, durch den jahrelangen Einsatz aber ökologisch enorm aufgewertet worden. „Ein besseres Biotop gibt es um Donauwörth herum nicht“, verdeutlicht Alexander Helber gegenüber unserer Zeitung. Die Arge zitiert das Landesamt für Umwelt: „Hier handelt es sich aus floristischer Sicht um eines der wertvollsten Biotope des Landkreises und eine Vorrangfläche für den Naturschutz.“

BN wollte das Areal kaufen

Der BN bemühte sich, das Areal, das der Deutschen Bahn gehörte, zu erwerben. Doch die nötige Summe wäre für den Verband viel zu hoch gewesen, schildert Helber. Es habe eine Telefonversteigerung über einen Makler stattgefunden – und jemand habe das Grundstück gekauft.

Was dann in den vergangenen Monaten geschehen ist und inzwischen die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt beschäftigt, sei unfassbar. Bei einer Ortseinsicht stellte die Behörde fest, dass mit Bauschutt eine rund 150 Meter lange Fahrbahn geschaffen worden war. Dabei wurden auch Hügel, auf denen besonders seltene Arten zu finden waren, eingeebnet. Eine etwa 50 Quadratmeter große Grube wurde mit Bauschutt aufgefüllt.

Deutlich sichtbare Spuren

Auf dem Areal wurden dem Amt zufolge auch zahlreiche massive Betonplatten abgelegt und diverse Baugerätschaften – darunter mehrere Anhänger – abgestellt. Fahrzeuge hinterließen auf der „Brenne“, so der Name für diese Art von Biotop, deutlich sichtbare Spuren, die zu einer Verdichtung des Bodens führten.

Dies geschah, obwohl die Fläche von der amtlichen Biotop-Kartierung erfasst und damit gesetzlich geschützt ist. Darüber hinaus, so teilt das Amt mit, liegt das Grundstück im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet. In diesem sind Auffüllungen untersagt. Damit nicht genug: Es sei auch noch gegen abfallrechtliche Vorschriften verstoßen worden. Die Verursacher seien hierzu schriftlich angehört und aufgefordert worden, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Eine entsprechende Frist läuft an diesem Wochenende ab. Die Verursacher müssen mit Bußgeldern rechnen.

Ob die Maßnahmen dazu führen, die Schäden zu beseitigen, bezweifeln BN und Arge. „Das wird schwer möglich sein“, so Helber. Die Eingriffe seien wohl zu groß. Der BN-Kreisvorsitzende ist der Ansicht, dass ein „Umweltschaden“ vorliegt, der auch strafrechtlich relevant ist. Helber spricht sich dafür aus, „das Grundstück unter Schutz zu stellen“. Der Kreisverband werde sich mit dem Thema befassen.

