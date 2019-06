vor 17 Min.

Claudia Marb führt weiter die Frauen-Union

Neuwahlen im Kreisverband. Ein Museumbesuch sorgt für Gesprächsstoff.

Die Frauen-Union Donau-Ries hat ihre Hauptversammlung in der Alten Brauerei in Mertingen abgehalten. Im Vorfeld der alle zwei Jahre stattfindenden Wahl des Vorstands waren es vor allem die Berichte der drei Ortsverbands- Vorsitzenden, die aufmerksam verfolgt wurden. Obwohl die Schwerpunkte der jeweiligen Gruppierungen oft verschiedener Natur sind, in einem waren sie sich einig: Alle nahmen kontinuierlich und engagiert am politischen Leben ihrer Heimatgemeinden teil und trugen damit dazu bei, positive Veränderungen zu beschleunigen oder sie sogar überhaupt möglich zu machen.

Frauen wollen aktiv in der Politik mitwirken

Kreisvorsitzende Claudia Marb begrüßte die Anwesenden, unter ihnen auch als Gast den CSU-Ortsvorsitzenden Albert Reiner, und bat Barbara Kandler für Ortsverband Donauwörth, Brigitte Walter-Heider für Ortsverband Nördlingen und Angelika Kefer für Rain, mit ihren Berichten zu beginnen. Eine weitere Gemeinsamkeit: Immer mehr Frauen wollen sich aktiv ins politische Geschehen einbringen und aktiv mitwirken, was sich in der steigenden Zahl der Mitglieder widerspiegelt. Monatliche Treffen sind daher eine Selbstverständlichkeit. Die Vorschläge der Frauen sind deswegen auch für die lokalen Politiker von großem Interesse. Auf dem Terminkalender der Frauen stehen kulturelle Ziele, wie Museumsbesuche, gemeinsame Fahrten, Gespräche mit Jugendlichen und viele Nachmittage in den örtlichen Seniorenheimen.

Für Gesprächsstoff sorgte während der Versammlung auch der Besuch im Mertinger Museum zum Thema „Kinderkriegen vor 100 Jahren“. Die Stellung der Frau habe sich zwar grundsätzlich verbessert, es muss aber noch vieles getan werden, damit Mann und Frau völlig „gleich“ sind. Leider wissen viele, dass nicht einmal gleiche Bezahlung in gleichen Berufen bis heute eine Selbstverständlichkeit ist. Auch darin sehen die engagierten Frauen ihre wichtigen Aufgaben.

Den Kassenbericht trug Schatzmeisterin Charlotte Oswald vor, der Vorstand wurde entlastet. (pm)

Ergebnisse der Neuwahlen Vorsitzende Claudia Marb, Stellvertreterinnen Barbara Kandler, Brigitte Walter-Heider, Angelika Kefer, Schriftführerin Frieda Schmitzer, Schatzmeisterin Charlotte Oswald, Kassenprüferinnen Alexandra Fackler und Caroline Herrler, Beisitzer Inge Feldmeier, Mechthild Schellenberger (zusätzlich Beauftragte für Homepage), Sibylle Hackenberg, Hildegard Bauer, Marlene Hammer, Anja Steinberger, Resi Vellinger und Magdalena Porr.