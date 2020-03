12.03.2020

Corona: Kita-Gruppe und Schule geschlossen

Durch den Kontakt einer Familie zu einem Infizierten ergeben sich in Mertingen Konsequenzen. Auch Klasse in Realschule Heilig-Kreuz ist betroffen.

Das Coronavirus hat nun konkrete Auswirkungen auf den Betrieb des Kindergartens und der Schule in Mertingen sowie der Realschule Heilig Kreuz in Donauwörth. Eine Familie aus dem Donau-Ries-Kreis stand demnach in engem Kontakt mit einem bestätigten Coronavirus-Infizierten aus einem anderen Landkreis. Konkret heißt es aus dem Landratsamt: Am Donnerstag ging dem Gesundheitsamt eine Meldung aus dem Landkreis Freising über mehrere Kontaktpersonen eines Covid-19-Erkrankten in familiärem Zusammenhang zu. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Kontaktpersonen bereits wieder Schulen und Kindergarten besucht hatten. Betroffen sind die Antonius-von-Steichele-Grundschule Mertingen (alle Jahrgangsstufen), die Klasse 6b der Realschule Heilig Kreuz Donauwörth sowie die Igelgruppe im Kindergarten St. Martin, Mertingen.

Grundschule in Mertingen wird vorsorglich geschlossen

Die Familie soll noch heute einer Testung zugeführt werden, jedoch ist eine vorsorgliche Schließung der Grundschule Mertingen sowie der Klasse 6b und der Igelgruppe im Kindergarten St. Martin erforderlich, bis die Ergebnisse der Tests vorliegen. Die Eltern werden von den betroffenen Einrichtungen persönlich über das weitere Vorgehen informiert, sobald neue Informationen bekannt sind. (pm)

