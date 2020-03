Der Donauwörther Stadtrat wird "grüner"

Plus Die Grünen gewinnen drei Sitze dazu. Stimmenkönig ist jedoch ein Mann aus einer anderen Fraktion. Was sich sonst noch bei der Zusammensetzung ändern wird.

Donauwörths Stadtrat wird größer – und grüner. Erstmals holt die ökologische Partei in der Großen Kreisstadt fünf Sitze im Gremium. Bisher hatten sie zwei inne. Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Radverkehr scheinen die Themen zu sein, die für mehr Wähler relevant waren. Neben den etablierten Stadträten Albert Riedelsheimer und Thomas Krepkowski sind drei Frauen mit in der Fraktion: Bärbel Stahl, Katja Heinrich und Katrin Gleißner. Insgesamt erringen die Grünen 15,46 Prozent. Ortsvorsitzender Albert Riedelsheimer von den Grünen ist begeistert. „Das ist toll für uns Grüne und ein klarer Wählerauftrag als zweistärkste Gruppe im Stadtrat.“

Angesichts von nun insgesamt 30 Sitzen im Stadtrat Donauwörth – sechs mehr als bisher – gehen diese neben den Grünen vor allem an die Parteifreien. Das schon vor der Wahl eingegangene Bündnis aus Freien Wählern, PWG und Bürger für Donauwörth (BfD) kommt insgesamt nun auf acht Sitze und ist damit gleichauf mit der CSU.

Freie Wähler holen 11,6 Prozent

Bei den Freien Wählern sind Walter Surrek und Nicole Wermuth neu mit im Team. Insgesamt holen die Freien Wähler 11,63 Prozent (vier Mandate). „Ich bin absolut begeistert von diesem Ergebnis“, sagt Michael Bosse. „Das ist eine sehr positive Wertung dessen, was wir im Gremium geleistet haben.“ Er hofft nun auf Rückenwind für die Stichwahl um das Amt des Rathauschefs – zumal der Riedlinger auch Stimmenkönig ist und exakt 7904 Wähler für sich begeistern konnte.

Bei der PWG sind ebenfalls zwei neue Stadträte mit am Sitzungstisch. Neben Stefanie Musaeus und Ralf Loitzsch haben es auch Wolfgang Beck und Doris Rödter geschafft. Für die Bürger für Donauwörth (BfD) bleibt Thomas Straulino im Gremium.

Die SPD kann vier Sitze erringen und sieht das als Erfolg, denn drei große Stimmenfänger waren nicht mehr angetreten – Jörg Fischer, Heinrich Kopriwa und Günther Schwendner. Jetzt ziehen zusammen mit Brigitte Kundinger-Schmidt und Peter Moll zwei neue Gesichter in das Gremium ein. „Angesichts dieser Voraussetzungen sind wir mit unserem Ergebnis zufrieden“, sagt die Ortsvorsitzende Kundinger-Schmidt am Tag nach der Wahl. Sie hoffe, dass im Stadtrat auf Sachebene über alle Fraktionen hinweg gearbeitet werde.

Joachim Fackler zieht neu ins Gremium ein

Einen Sitz dazugewonnen haben die Christsozialen, doch an Stimmen haben sie leicht verloren. Joachim Fackler, der bei der OB-Wahl nicht punkten konnte, holt über 4000 Stimmen und zieht neu ins Gremium ein, ebenfalls Ortsvorsitzender Stefan Loh. Josef Reichensberger, der dieses Mal nicht mehr für die Jungen Bürger, sondern für die CSU angetreten ist, sitzt nun den Reihen der CSU. Von den sechs Posten mehr, kann die Union also nur einen für sich holen. „Wir hätten uns mehr gewünscht, denn wir haben ein gutes Team geboten“, so Ortsvorsitzender Stefan Loh.

Dennoch sieht er gute Gestaltungsmöglichkeiten mit einer achtköpfigen Fraktion und dem größten Stimmenanteil von über 25 Prozent (2014: 27,3). Mit dem neuen Oberbürgermeister werde man gut und sachlich zusammenarbeiten. „Man erwartet von uns, dass wir Donauwörth voranbringen. Das werden wir tun“, sagt Loh. Bei den kleineren Gruppierungen gibt es ebenfalls neue Gesichter. Markus Reichensberger, Sohn von Josef Reichensberger, sitzt in Zukunft für die JB/AL mit Peter Alt im Stadtrat.

Gustav Dinger bleibt einziger ÖDP-Vertreter

Ebenfalls wieder mit dabei ist Gustav Dinger. Er bleibt der einzige Kandidat der ÖDP, der den Sprung in den Stadtrat geschafft hat. Ein Mandat mehr holen die Engagierten Bürger Donauwörths (EBD) um Spitzenkandidat Manfred Hofer. Raimund Brechenmacher und Karl Kammer haben ebenfalls ein Mandat erhalten. „Wir hatten schon Bedenken, dass wir bei dem ganzen Hype um die OB-Wahl untergehen“, gesteht Hofer. „Das war aber wohl unbegründet“, so sein Fazit.

Lesen Sie hierzu auch: