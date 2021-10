Apfelernte 2021 im Kreis Donau-Ries: Trauriger Ertrag

Plus Ob Äpfel, Birnen oder Quitten – vieles wird ab Spätsommer in den heimischen Mostereien zu regionalem Saft verarbeitet. Doch heuer lässt vor allem die Apfelernte zu wünschen übrig

Wenn Alfred Schlosser in der goldenen Herbstsonne durch den eigenen Obstgarten des Biergartens Gumpp schlendert, tut sich ihm aktuell ein „eher durchwachsenes“ Bild auf. Auf gut fünf Hektar Land bewirtschaftet der Biergarten etwa 1000 Bäume – darunter auch Birnen- und Nussbäume, aber zum Großteil Apfelbäume. Ob süßlich oder sauer, grün oder rot, früh- oder spätreif – die über 20 Sorten im Apfelgarten bei Schäfstall kommen jedem Geschmack nach.