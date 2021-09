Donauwörth

05:36 Uhr

Lärm auf Kaufland-Parkplatz in Donauwörth: Anwohner platzt der Kragen

Der Parkplatz am Kaufland in Donauwörth ist ein beliebter Treffpunkt, unter anderem für Besitzer von getunten Autos.

Plus Ein Donauwörther stellt nachts einen Autofahrer auf dem Kaufland-Parkplatz zur Rede. Dann passiert ein Unfall. Die Sache hatte nun ein Nachspiel vor Gericht.

Von Wolfgang Widemann

Nächtlicher Lärm auf dem Parkplatz des Kauflands in Donauwörth nervt seit geraumer Zeit so manchen Anwohner. Einem Familienvater platzte an einem späten Dienstagabend im Oktober 2020 wegen des ständigen Aufheulens eines Automotors der Kragen. Der Mann stellte den vermeintlichen Ruhestörer zur Rede. In der Folge gab es einen Unfall. Dieser hatte jetzt ein Nachspiel vor dem Amtsgericht Nördlingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen