Donauwörth

12:22 Uhr

Wie Firmen rund um Donauwörth auf den Rohstoffmangel reagieren

Plus Firmen aus Donauwörth und Umgebung spüren die Folgen der Corona-Pandemie. Rohstoffe werden knapp. Wie Airbus Helicopters, Fendt Caravan und Agco Fendt reagieren.

Von Thomas Hilgendorf

Corona ist noch nicht vorbei, die Pandemie hat Spuren hinterlassen – auch beim Miteinander in den Betrieben. Das wurde auf eine Pressekonferenz der IG Metall in Donauwörth deutlich. Ein drängendes Phänomen, das viele produzierende Betriebe in der Region betrifft, steht ebenfalls in Zusammenhang mit Corona und den sich zunehmend auch als brüchig erweisenden internationalen Lieferketten: die derzeit in vielerlei Hinsicht herrschende Knappheit an Rohmaterial. Die ersten Firmen müssen trotz voller Auftragsbücher Produktionslinien pausieren lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

