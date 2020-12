vor 47 Min.

Donauwörth: Zwei Unfälle auf der B2 kurz hintereinander

Auf der B2 zwischen Donauwörth und Kaisheim haben sich am Montag zwei Unfälle ereignet. Es blieb bei Blechschaden.

Innerhalb weniger Minuten hat es am Montag auf der Bundesstraße 2 im Donauwörther Stadtgebiet zweimal gekracht. Die Örtlichkeiten lagen auch noch nahe beieinander, wie die Polizei mitteilt.

Um 13.50 war eine 19-jährige Autofahrerin auf der B2 in Richtung Norden unterwegs. Auf Höhe der Schöttlehöfe musste sie verkehrsbedingt stärker bremsen. Eine direkt dahinter fahrende 20-Jährige sah zu dieser Zeit gerade auf das Navigationssystem ihres Wagens und krachte der verzögernden Vorderfrau nahezu ungebremst ins Heck, heißt es von den Beamten weiter. Beide Frauen blieben unverletzt. Bei dem Pkw der Verursacherin war der Motor nicht mehr startfähig, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand durch die Kollision ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Es kam aufgrund in der Folge zu Verkehrsbehinderungen.

Auto kracht am beim Einbiegen auf einen stehenden Pkw

Wenige Minuten vorher hatte es rund 100 Meter entfernt noch einen Unfall gegeben: Laut den Gesetzeshütern war eine 36-Jährige umn 13.34 Uhr mit ihrem Pkw ebenfalls auf der Bundesstraße 2 in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Kurz vor den Schöttlehöfen – kurz vor der obigen anderen Unfallstelle – musste sie aufgrund sehr starken Verkehrsaufkommens ihren Wagen bis zum Stillstand herunterbremsen. Eine 53-Jährige, die direkt dahinter fuhr, achtete den eigenen Angaben zufolge währenddessen auf den einbiegenden Fließverkehr des B 2-Zubringers und bemerkte daher nicht das stehende Auto vor ihr. Darum fuhr sie auf das Heck des anderen Wagens auf. Am Auto der 53-Jährigen wurde durch die starke Kollision die Front eingedrückt, am vorderen Wagen entstand durch eine Anhängerkupplung ein als geringer zu beziffernder Schaden am Heck.

Insgesamt beläuft sich die Schadenssumme auf etwa 7000 Euro. Verletzt wurde den während der Aufnahme vor Ort getätigten Angaben zufolge keine der beiden Frauen. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen