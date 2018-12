Donauwörth sagt alle Fusionspläne ab

Plus Nach dem „Nein“ aus Nördlingen ist das Thema für die Bank vom Tisch. Trotzdem fragt man sich nach den Hintergründen für die Entscheidung aus dem Ries

Es war wohl eine lange und intensive Sitzung des Verwaltungsrates der Donauwörther Sparkasse am Dienstagnachmittag. Denn die acht Mitglieder hatten viel zu besprechen. Einen Tag vorher hatte die Sparkasse Nördlingen der Idee einer Landkreissparkasse eine klare Absage erteilt. Jetzt ging es darum abzustimmen, wie man sich weiter verhält.

Man befürchtete Personalabbau

Wie Armin Neudert, Verwaltungsratsvorsitzender und Oberbürgermeister der Stadt Donauwörth, erklärt, sei man übereingekommen, keinerlei weitere Fusionsgespräche zu verfolgen. Das gelte auch für einen Zusammenschluss auf Nordschwaben-Ebene. Wie berichtet, kommt für Donauwörth eine Hauptniederlassung in Dillingen nicht in Frage. Man befürchtet in erster Linie, dass langfristig gesehen, der Personalbestand und die Fachkompetenz in Donauwörth leide. Andere Beispiele von Fusionen hätten gezeigt, dass am Ende dort, wo die Hauptniederlassung sitze, auch der Großteil der Mitarbeiter gebündelt werde. Jetzt wolle man abwarten, was sich aus dem Fusionswillen der Sparkassen Nördlingen und Dillingen wirklich ergebe. Neudert hat nach eigenen Aussagen keine Kenntnis darüber, was das Angebot aus dem Nachbarlandkreis nun so attraktiv gemacht hätte. Die Posten im Verwaltungsrat scheinen es nicht gewesen zu sein, denn Donauwörth hatte zu seinem im März 2018 schriftlich abgegebenen Fusionsangebot vor zwei Wochen noch einmal nachgelegt: Nördlingen hätte alle aktuellen Verwaltungsratsposten behalten können.

Auch die Stadträte hätten zustimmen müssen

Für die Sparkasse Donauwörth ist das Thema also zunächst vom Tisch. Das liegt auch daran, dass neben dem Verwaltungsrat auch der Zweckverband der Sparkasse und am Ende auch die jeweiligen Stadträte der beteiligten Städte Oettingen, Monheim, Harburg, Wemding und Donauwörth ihr „Ja“ zu einer Fusion hätten geben müssen. Da vor allem Donauwörther Räte einen Sitz in Dillingen nicht akzeptiert hätten, schien eine weitere Arbeit an einem Zusammenschluss unter diesen Bedingungen sinnlos.

Für Neudert ist klar: Mit einer Bilanzsumme von 1,1 Milliarden Euro und 250 Mitarbeitern stehe die Sparkasse Donauwörth gut im Markt und für eine positive wirtschaftliche Entwicklung in einem schwierigen Bankenumfeld. Personalabbau irgendeiner Art sei laut Vorstandsvorsitzendem Johann Natzer in keiner Form angedacht.

Rößle hätte die Kröte „Hauptsitz Dillingen“ geschluckt

Landrat Stefan Rößle – von Beginn an großer Verfechter der Nordschwaben-Sparkasse – ist sehr unzufrieden mit dem Verlauf der Sondierungen. Für ihn wäre ein Hauptsitz in Dillingen die „kleinere Kröte“ gewesen, die man hätte schlucken müssen. Nun zeigt der Blick auf die Sparkassenlandschaft weiter eine Spaltung des Landkreises. Er betont, dass er im Verwaltungsrat der Rieser Bank kein Stimmrecht habe. Den Vorwurf, er hätte nicht stark genug für eine Landkreissparkasse gekämpft und eher Nördlinger Interessen vertreten, will er nicht gelten lassen. „Wir haben Dillingen sogar angeboten, ihnen bei der Geburtshilfe ihrer Krankenhäuser unter die Arme zu greifen, wenn sie auf eine Hauptniederlassung in Dillingen verzichten“, sagt Rößle. Doch das habe keine Auswirkungen auf die Gespräche gezeigt. Am Ende habe das Angebot aus Dillingen, das im Nördlinger Verwaltungsrat einstimmig befürwortet wurde, sehr viel Wertschätzung vermittelt. Zudem würde Nördlingen ebenfalls einen Hauptsitz mit Vorständen erhalten. Die Wertschöpfung bei der Fusion zwischen Nördlingen und Dillingen sei größer als mit einem Zusammenschluss mit Donauwörth. Das habe ein von der Sparkasse Nördlingen in Auftrag gegebenes Gutachten herausgearbeitet.

Fusionspotenzial lag bei 10 Millionen Euro pro Jahr

Diese Bewertung liegt allerdings nur den Rieser Sparkassenverantwortlichen in vollem Umfang vor. Darin wurde das Fusionspotenzial einer Dreier-Allianz mit jährlich zehn Millionen Euro benannt und wohl auch die Verbindung mit Dillingen als wirtschaftlicher als eine mit Donauwörth beurteilt. In wieweit dieses Einsparpotenzial durch Personalkosten freigesetzt hätte werden sollen, wurde nicht offengelegt. Nur soviel ist aus Kreisen des Verwaltungsrates der Sparkasse Donauwörth zu hören: Im Geschäftsbereich Donauwörth-Oettingen wolle man keinesfalls einen Abbau an Stellen umsetzen.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar von Barbara Wild: Landrat in schwieriger Rolle