100-Jährige in Fünfstetten will 2022 größer feiern

Plus Maria Wegele aus Fünfstetten hat einen runden Geburtstag. Sie liebt die Geselligkeit.

Sie ist ihrem Umfeld zufolge in bewundernswerter körperlicher und geistiger Verfassung - und sie ist lebensfroh und gesellig. Deshalb freute sich die Fünfstettenerin jetzt, ihren 100. Geburtstag feiern zu dürfen. Wegen der Corona-Pandemie konnte dies freilich nur im Kreise der Familie und einiger weniger Gäste geschehen.