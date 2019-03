14:26 Uhr

Harburg: Burgvogtei erwacht aus Dornröschenschlaf

Dank der Spende des Lions-Clubs Donauwörth kann die ehemalige Burgvogtei für die Öffentlichkeit saniert werden. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Pläne.

Von Barbara Würmseher

Diebesturm, Faulturm, Gefängnisturm, Zwinger, Schlosskapelle, Fürstenbau ... auf der Harburg gibt es zahllose geheimnisvolle Orte zu entdecken, in denen die Geschichte pulsiert. Dazu kommt ein Labyrinth aus Gängen, Winkeln und Räumen, die das stattliche Anwesen durchziehen – abseits jeder öffentlicher Wahrnehmung.

Die einstige Stauferburg, eine der größten, ältesten und am besten erhaltenen Anlagen ihrer Art in ganz Deutschland mit all ihren Besonderheiten als Erbe für die Allgemeinheit zu erhalten, ist eine große Aufgabe, die niemals endet.

Mit 10.000 Euro beteiligt

Jetzt kommt die „Gemeinnützige Fürst zu Oettingen-Wallerstein Kulturstiftung“ in diesen Bemühungen wieder einen Schritt voran: Dank der großzügigen Spende des Lions-Clubs Donauwörth kann nun die Burgvogtei instand gesetzt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Organisation, die sich sozial und kulturell engagiert, beteiligt sich jetzt mit 10.000 Euro – also etwa der Hälfte der Gesamtkosten – an Sanierung und Ausstattung des etwa 14 Quadratmeter großen Raums.

Geht man den Burgberg nach oben, findet man die Vogtei rechter Hand kurz vor dem dritten Tor, das dann unmittelbar in den Innenhof mündet. Ursprünglich hatte der Burgvogt dort sein Büro, ein Beamter des Mittelalters und der frühen Neuzeit, der unterschiedliche Aufgaben im Bereich der Verwaltung oder auch der niederen Gerichtsbarkeit innehatte.

Als Vorratskammer zweckentfremdet

Bis 1806 gab es auf der Harburg die Funktion des Burgvogts, dann wurde der Sitz des Hauses Oettingen-Wallerstein nach Wallerstein verlegt und das Büro des Burgvogts hatte seine eigentliche Funktion verloren. Es wurde als Vorratskammer zweckentfremdet.

Weiß gekalkte Wände mit kleinen Nischen, ein roher Ziegelboden und ein Kreuzgewölbe, so sieht das Zimmer heute aus – kurz vor seiner Sanierung. Ein Betonsockel mit einem Flüssiggasbehälter, der irgendwann einmal eingebaut worden war, ist bereits verschwunden. Jetzt wird es Zeit für die Handwerker, die dezent, aber überzeugend ans Werk gehen sollen. Behutsame Eingriffe sollen den alten Charme zurückbringen.

Moderne hält Einzug

Zugleich wird die Moderne Einzug halten: Die Vogtei soll künftig quasi die virtuelle Begrüßung der Besucher – 2018 waren es 60.000 – übernehmen. Auf einem Zeitstrahl mit sieben Tafeln bekommen sie in Kompaktform die wichtigsten historischen Informationen zur Harburg mitgeteilt. Und auf einem Bildschirm richtet Fürst Moritz zu Oettingen-Wallerstein persönlich das Wort an die Gäste und heißt sie willkommen.

Seit die Stiftung im Jahr 2000 aus seinem Privatbesitz in die „Gemeinnützige Fürst zu Oettingen-Wallerstein Kulturstiftung“ übergegangen ist, hat der Fürst als deren Vorsitzender seine Vorstandsmitglieder Friedrich Hertle und Leonhard Dunstheimer sowie ein ganzes Team an Unterstützern an seiner Seite.

Zusammen schmieden sie bereits die nächsten Pläne: Noch heuer im Sommer soll mit der Innen- und Außensanierung des Weißen Turms begonnen werden, der linker Hand des dritten Tors liegt. Die Stiftung rechnet mit 200.000 Euro Kosten. Wenn das Projekt zum Jahresende dann fertig gestellt ist, dürfen sich Kulturinteressierte freuen. Nicht nur, weil dort dann Ausstellungen stattfinden. Dann gibt es vielmehr einen weiteren spannenden Winkel auf der Harburg zu entdecken, derer noch so einige darauf warten, aus ihrem Dornröschenschlaf geholt zu werden ...

Themen Folgen