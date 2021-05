Harburg

vor 19 Min.

So kriegt man einen Bauplatz in der Stadt Harburg

Auf dieser Fläche am Ortsrand von Mündling entstehen derzeit neue Bauplätze.

Plus In zwei Stadtteilen von Harburg entstehen neue Baugebiete. Die Nachfrage ist groß. Welche Richtlinien der Stadtrat beschließt, um Einheimischen eine Chance zu geben.

Von Viktoria Gerg

Dass in Mündling und Großsorheim neue Baugebiete erschlossen werden, ist schon länger bekannt. Insgesamt sollen etwa 25 neue Bauplätze entstehen, welche die Stadt Harburg vermarktet – plus einige Parzellen in Privateigentum. Jetzt beschloss der Stadtrat, nach welchen Richtlinien die einzelnen städtischen Bauplätze vergeben werden sollen.

Themen folgen