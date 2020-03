15:56 Uhr

Harburg: Zehn neue Stadträte am Tisch

Das Rathaus in Harburg: Bei der Wahl zum Stadtrat ergaben sich einige Veränderungen. Viel der künftigen Ratsmitglieder sind neu. Es sind auch mehr Parteien beziehungsweise Gruppierungen vertreten.

Plus Die CSU verliert in der Burgstadt zwei Sitze. Die beiden neuen Listen entsenden jeweils einen Vertreter in das Gremium. Claudia Müller ist „Stimmenkönigin“.

Von Wolfgang Widemann

Großer Wechsel im Harburger Stadtrat: Dem künftigen Gremium, das am 1. Mai in die nächste Amtszeit startet, werden mindestens zehn neue Mitglieder angehören. Der 20-köpfige Stadtrat (plus Bürgermeister) wird aber auch ein Stück weit bunter.

Zwei Parteien bringen je einen Bewerber ins Harburger Gremium Bei der Wahl am Sonntag schafften es die Grünen und die Wählergemeinschaft Großsorheim/Möggingen, die erstmals antraten, jeweils einen Bewerber in das Gremium zu bringen. Hingegen verliert die CSU zwei ihrer bislang sieben Sitze. Angesichts des Bürgermeister-Wahlkampfs mit vier Bewerbern und des anstehenden Wechsels im Stadtrat – viele Mitglieder verzichteten auf eine erneute Kandidatur – waren die Kommunalwahlen in den vergangenen Monaten das beherrschende Thema in der Burgstadt. Dies schlug sich in der Wahlbeteiligung nieder. Die war mit 85,8 Prozent exorbitant hoch. Am Ende lagen die CSU und die PWG-BG-FW mit 24,3 beziehungsweise 24,1 Prozent fast gleichauf. Während dies für die Christsozialen im Vergleich zu 2014 ein kräftiges Minus bedeutete, konnten die Parteifreien leicht zulegen. Beide Listen haben künftig fünf Sitze. Bernd Spielberger (CSU) schafft es gerade noch in den Stadtrat Dabei fällt auf: CSU-Bürgermeisterkandidat Bernd Spielberger schaffte es mit 1201 Stimmen gerade noch in das Gremium. Auf der CSU-Liste holte Walter Beck die meisten Stimmen (1616). Bei der PWG-BG-FW vereinte Matthias Schröppel die meisten Stimmen auf sich (1926). Bei der SPD (18,1 Prozent) bleibt es bei vier Stadträten. Dies hat die Partei hauptsächlich Claudia Müller zu verdanken. Die vereinte 3151 Stimmen auf sich – das mit Abstand beste Ergebnis aller Kandidaten auf den insgesamt sechs Listen. Auf diese Weise schaffte es beispielsweise Stefan Wiedemann, mit lediglich 768 Stimmen sich ein Mandat zu ergattern. Sollte sich Claudia Müller bei der Stichwahl um das Bürgermeisteramt am 29. März durchsetzen, würde für die SPD Stefan Faltlhauser (671 Stimmen) nachrücken. Nur drei Frauen im Harburger Stadtrat Die Grünen, die erst vor wenigen Wochen einen Ortsverband gründeten, schafften es, aus dem Stand, in den Stadtrat einzuziehen. Martina Thiel erhielt 1418 Stimmen. Bei der Wählergemeinschaft Großsorheim/Möggingen bekam Arnd Schmidt die meisten Stimmen. Bei der Wählergemeinschaft Mauren hat einer der beiden Neugewählten bereits kommunalpolitische Erfahrung: Michael Amerdinger gehörte dem Stadtrat bereits von 2008 bis 2014 an. Von den 20 Ratsmitgliedern sind 17 Männer und nur drei Frauen. Ob und wie sich die Vertreter der Ortsteillisten Mündling, Mauren und Großsorheim/Möggingen sowie der Grünen auf die Fraktionen verteilen werden, entscheidet sich in den kommenden Wochen. Hier die gewählten Stadträte: CSU: Walter Beck Tobias Eska (neu), Wolfgang Stolz (neu), Jörg Röthinger, Bernd Spielberger (neu). PWG-BG-FW: Matthias Schröppel, Patrick Prügel, Manfred Schick, Thomas Seiler, Holger Fickel (neu). SPD: Claudia Müller, Peter Martin, Daniel Grün, Stefan Wiedemann (neu). WG Mündling: Werner Heller, Maria-Theresia Dannemann-Bauch (neu). WG Mauren: Michael Amerdinger (neu), Bernd Schreitmüller (neu). Grüne: Martina Thiel (neu). WG Großsorheim/Möggingen: Arnd Schmidt (neu). Lesen Sie hierzu: Schmidt und Müller gehen in Harburg ins Stechen



