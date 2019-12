vor 18 Min.

Heinrich geht: Die Kinder lagen ihr stets am Herzen

Schulamtsdirektorin Renate Heinrich wird nach zehn Jahren verabschiedet. Wer ihr Nachfolger ist.

Von Daniel Weigl

Das Staatliche Schulamt im Landkreis Donau-Ries, das als übergeordnete Stelle für alle Grund- und Mittelschulen im Kreis wirkt, hat einen neuen Direktor: Bei einer Feierstunde in der Antonius-von-Steichele-Grundschule in Mertingen wurde Michael Stocker offiziell in das Amt eingeführt. Gleichzeitig verabschiedete sich die bisherige Leiterin Renate Heinrich. Sie befindet sich bereits seit April im vorzeitigen Ruhestand.

Gut zehn Jahre lang war Renate Heinrich im Staatlichen Schulamt tätig. Zunächst als Schulrätin, seit 2011 wirkte sie als stellvertretende Leiterin. 2014 wurde sie als erste Frau im Landkreis Donau-Ries zur Direktorin ernannt. Die aus Mörslingen (Landkreis Dillingen) stammende Mutter zweier Töchter, begann ihre schulische Laufbahn 1984 als Lehramtsanwärterin an der Volksschule Winhöring im Landkreis Altötting.

Seit 2008 am Schulamt

Nach der bestandenen Staatsprüfung zog es die Schwäbin nach einem Jahr als mobile Reserve im Schulamtsbezirk Altötting wieder zurück in die Heimat. Zunächst unterrichtete sie ein Jahr an der Außenstelle Binswangen der Grundschule Wertingen, danach folgten acht Jahre als Lehrerin an der Volksschule Höchstädt. Nach weiteren Jahren als Konrektorin an der selben Schule beschloss Renate Heinrich, selbst eine Schule zu leiten und wechselte 2001 an die Volksschule Pfaffenhofen an der Zusam. 2008 wird sie schließlich an das Staatliche Schulamt im Landkreis Donau-Ries abgeordnet und hat dort wie sie selbst betont „eine zweite Heimat gefunden.“

Schwabens Regierungspräsident Erwin Lohner würdigte Heinrich als „eine Schulaufsichtsbeamtin, die sowohl im Organisationsbereich als auch im gesamten Aufgabenspektrum der Pädagogik, Fortbildung und Personalführung professionell und überzeugend gearbeitet hat“. Auch neben dem Unterricht setzte sie laut Lohner gesellschaftliche Akzente wie die musikalische Erziehung mit dem Projekt JeKi (jedem Kind ein Instrument) oder die „mobile Reserve Asyl“. Landrat Stefan Rößle würdigte Heinrich als eine Schulamtsleiterin mit „flammenden Herzen für die immer das Wohl des Kindes im Mittelpunkt stand“.

Dank an alle Weggefährten

Personalratsvorsitzende Gudrun Meier zitierte die Ruheständlerin mit einem Satz der ihr und ihren Kollegen im Gedächtnis geblieben ist: „Kein Kind und kein Lehrer darf verloren gehen.“ Dafür setzte sich Renate Heinrich stets ein und erfuhr nach langer Krankheit am eigenen Leib, wie schwer ihr eigener Leitfaden manchmal umzusetzen ist. Die scheidende Schulrätin dankte allen Weggefährten für „eine schöne Zeit mit vielen tollen zwischenmenschlichen Begegnungen“ und freute sich ihrem Ziel „einer guten Schule etwas näher gekommen zu sein“.

Bereits seit Juli ist Michael Stocker als Nachfolger von Renate Heinrich im Amt. Stocker, der ursprünglich aus dem Landkreis Aichach-Friedberg stammt, begann seine schulische Laufbahn 1987 an der Theresia-Gerhardinger Grundschule in Friedberg, danach an der Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach. Diese Schule leitete er viele Jahre auch als Rektor bevor er 2005 als Schulleiter an die größte Grundschule im Landkreis Donau-Ries, die Johannes-Bayer-Grundschule in Rain wechselte.

2012 wurde der 55-jährige an das Staatliche Schulamt im Landkreis Donau-Ries abgeordnet und 2014 zum Stellvertreter ernannt. Regierungspräsident Lohner lobte Stocker als „eine Führungspersönlichkeit mit großem Organisationstalent und fachlicher Kompetenz“. Landrat Stefan Rößle würdigte den leidenschaftlichen Hobbymusiker als einen Mann „der stets ein offenes Ohr für seine Mitmenschen hat“. Der neue Schulamtsdirektor selbst, der seit Kurzem in Ellgau (Landkreis Augsburg) lebt, dankte zahlreichen Weggefährten die „die Wurzeln für seine berufliche Karriere gelegt haben“ und freue sich „große Aufgaben mit bewährter Unterstützung im Team zu bewältigen.“

Den Festakt umrahmten der Schulchor und das Lehrerensemble der Johannes-Bayer-Grundschule in Rain.

