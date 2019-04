Kind musste Messerattacke gegen die Eltern mit ansehen

Plus Nach der tödlichen Messerattacke in Donauwörth ermittelt die Kripo weiter. Das 49-jährige Todesopfer war als Ingenieur im Airbus-Werk tätig.

Auch mehrere Tage nach der Bluttat in Donauwörth steht eine Frage im Raum: Warum geht ein 33-Jähriger scheinbar hemmungslos mit einem Küchenmesser auf seine Nachbarn los und sticht einen 49-Jährigen und dessen Frau, 43, nieder? Die Kripo Dillingen sucht seit Freitag eine Antwort. „Die Vernehmungen laufen“, sagt Kripo-Chef Michael Lechner auf Anfrage unserer Redaktion.

Konkret heißt das: Am Montag durchsuchten Beamte nochmals die Wohnung des Messerstechers in der Bahnhofstraße. Die Polizisten befragten auch Zeugen. Davon gibt es einige. Bereits den Streit, welcher der Attacke vorausging, bekamen offenbar mehrere Personen mit. Zwei von ihnen sollen nach Informationen unserer Redaktion auch mehr oder weniger direkt dabei gewesen sein, als der mutmaßliche Täter den 49-jährigen Venkatarama P. tödlich und dessen Frau Smita lebensgefährlich verletzte. Was besonders schockierend ist: Schilderungen zufolge erlebte ein Kind – der siebenjährige Sohn – des Ehepaars das Verbrechen aus nächster Nähe mit. Die ebenfalls schulpflichtige Tochter hielt sich dem Vernehmen nach zum Zeitpunkt der Tat nicht bei der Familie auf. Nach den Messerstichen soll der 33-Jährige ein psychisch auffälliges Verhalten an den Tag gelegt haben.

In diesem Hinterhof in Donauwörth hat ein 33-Jähriger ein Ehepaar niedergestochen. Die Kripo ermittelt nun wegen Mordes und versuchten Mordes. Am Montag waren die Beamten nochmals vor Ort. Bild: Barbara Wild

Nachdem er sich widerstandlos festnehmen hatte lassen, vernahm ihn noch am Freitag die Kripo. Ob beziehungsweise wie er sich geäußert hat, dazu mochte sich Michael Lechner aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern. Gleiches gilt für den Ablauf der Tat. Dazu müssten erst einmal alle Zeugen gehört und Spuren gesichert werden.

Täter und Opfer lebten in Donauwörth Tür an Tür

Von dem 33-Jährigen ist – wie schon gemeldet – bekannt, dass er seit einigen Jahren in der Wohnung lebte. Der Mann stammt der Polizei zufolge aus Guinea. Offensichtlich hat er einen dauerhaften Aufenthaltsstatus. Zuletzt war er dem Vernehmen nach als Lagerarbeiter in einem größeren Unternehmen in der Region tätig.

Der Afrikaner lebte mit der indischstämmigen Familie Tür an Tür. Venkatarama P., der nach den Messerstichen starb, hat nach Informationen unserer Redaktion die deutsche Staatsbürgerschaft. Er arbeitete anscheinend seit 2016 im Werk von Airbus Helicopters in Donauwörth – und zwar für eine Firma, die Ingenieurdienstleistungen für den Hubschrauberhersteller erbringt. Die Anteilnahme bei den Kollegen des Ingenieurs in der Fabrik ist groß. Airbus Helicopters teilte am Montag in einer Stellungnahme mit: „Der Tod von Herr P. erfüllt uns mit Trauer und Betroffenheit. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.“

Die Bluttat bewegt auch in Indien

Deren Schicksal bewegt auch die Menschen in Indien. Mehrere große Zeitungen des Landes berichteten über das Wochenende von dem Fall in Donauwörth. Sogar die indische Außenministerin Sushma Swaraj meldete sich über den Kurznachrichtendienst Twitter und sprach den Angehörigen ihr Beileid aus. Man wolle dem Bruder des Getöteten ermöglichen, nach Deutschland zu reisen.

Derweil sitzt der Tatverdächtige wegen des Verdachts des Mordes und des versuchten Mordes in Untersuchungshaft.