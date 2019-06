Kinderpornos: 63-Jähriger soll ins Gefängnis

Plus Ein bislang unbescholtener Familienvater aus der Region konsumierte und verbreitete über tausend Sexbilder Minderjähriger.

Ein bislang unbescholtener Familienvater aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis sitzt regelmäßig am Computer, lädt sich aus dem weltweiten Netz widerlichste Fotos und Videos herunter, auf denen Mädchen und Buben, die teilweise erst fünf oder sechs Jahre alt sind, sexuell missbraucht und sogar vergewaltigt werden – „ein typischer Fall“, lautet der Kommentar von Oberstaatsanwalt Kammann. Er ist bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg tätig, an der die Zentralstelle für Internetkriminalität in Bayern angesiedelt ist.

Kinderpornografie ist zum Massenphänomen geworden

An diesem Donnerstag vertritt Kammann die Anklagebehörde in besagtem Fall vor dem Schöffengericht in Nördlingen – und liefert zu den Taten des 63-Jährigen, der Kinderpornografie-Dateien gehortet und an Gleichgesinnte weitergegeben hat, auch gleich einige Hintergrundinformationen. Kinderpornografie sei inzwischen zu einem „Massenphänomen“ geworden.

Das Internet leiste einen erheblichen Beitrag. Man müsse sich noch nicht einmal in die dunklen, verborgenen Tiefen des Netzes („Darknet“) begeben, um an die abartigen Bilder zu kommen. leiste das Internet einen erheblichen Beitrag. Ein Gutachter, der die beiden Laptops des Angeklagten untersucht hat und vor Gericht als Zeuge aussagt, bestätigt: Es sei ganz einfach, an solche Dateien zu gelangen, „wenn man bei Google nach den richtigen Begriffen sucht“.

Durch Hilfe aus den USA aufgeflogen

Von Anfang 2017 bis März 2018 hat sich der Rentner aus dem Donau-Ries-Kreis insgesamt mindestens 1357 kinderpornografische Dateien besorgt, ehe er aufgeflogen ist. Dafür sorgte das in den USA gegründete Nationale Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder, kurz NCMEC. Die Organisation hat sich Kammann zufolge zur Aufgabe gemacht, Kinderpornografie zu bekämpfen. Die NCMEC-Mitarbeiter stießen bei ihren Recherchen auf die verbotenen Dateien, die der 63-Jährige bezogen beziehungsweise weitergeleitet hat. Dabei veränderte der Mann nicht einmal die sogenannte IP-Adresse seines PC, also dessen Code, mit dem er identifiziert werden kann.

Oberstaatsanwalt Kammann wirft dem Angeklagten vor, sich in dem aufgeführten Zeitraum 21-mal Fotos und Videos mit teilweise entsetzlichem Inhalt besorgt zu haben. In 24 Fällen soll der Mann dann einen Teil der kinderpornografischen Schriften, wie sie juristisch bezeichnet werden, für anderen Nutzer hochgeladen haben – ein Delikt durch das Gesetz stärker bestraft wird.

Frau hat sich getrennt

Der 63-Jährige lässt seinen Anwalt Maximilian Strohmayer eine Erklärung verlesen. In dieser räumt der Angeklagte die Vorwürfe ein. Er habe einen starken sexuellen Hang zu solchen Bildern und Filmen verspürt. Als die Polizei vor der Tür stand und dies bekannt wurde, habe sich seine Frau von ihm getrennt. Angehörige hätten den Kontakt mit ihm abgebrochen. „Ich bedauere mein Verhalten“, lässt der 63-Jährige ausrichten.

Um zu zeigen, dass er seine Taten bereut und seine pädophilen Neigungen nicht mehr ausleben möchte, hat sich der Angeklagte in psychotherapeutische Behandlung begeben. Vorsitzende Richterin Ruth Roser und Oberstaatsanwalt Hammann hätten gerne nähere Informationen über Inhalt der Therapie und die Frage, welche Strategien entwickelt werden, damit der Mann nicht rückfällig wird.

Nach Ansicht des Oberstaatsanwalts kann der 63-Jährige da keine ausreichenden Antworten liefern. Hammann fordert eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren – „alles andere wäre ein falsches Zeichen“. Verteidiger Strohmayer hält dies für überzogen. Neun Monate auf Bewährung reichten als Strafe aus. Bei seinem Mandanten handle es sich lediglich um einen „Endverbraucher von Kinderpornografie“. Die Reaktion von Richterin Roser auf diese Einschätzung lautet in der Urteilsverkündung so: „Das tut weh.“ Roser macht dem Rentner klar: „Ohne Endverbraucher gibt es kein Angebot. Sie tragen Schuld daran, dass Kindern so etwas passiert.“ Der Angeklagte habe wenig Einsicht, Reue und Fakten geboten. Für eine verminderte Schuldfähigkeit gebe es nicht die geringsten Anhaltspunkte. Deshalb verhängte das Gericht eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. – ohne. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.