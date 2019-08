vor 2 Min.

Klage: Mann will seine Waffen zurück

Weil ihm das Landratsamt nicht weiter erlaubt, Waffen zu besitzen, zieht ein Fünfstettener vor Gericht. Was eine Erbschaft mit der ganzen Sache zu tun hat.

Von Alexander Millauer

Über diesen Besuch wird sich ein Mann aus Fünfstetten im Juli 2014 nicht gefreut haben. Als es klingelt und er die Tür öffnet, steht die Polizei vor ihm. Unter anderem wegen des Verdachts auf Nötigung durchsuchen die Beamten seine Wohnung. Später stellt die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren ein. Doch der Besuch der Polizisten hatte einen unerwünschten Nebeneffekt für den Mann: Sie fanden in seiner Wohnung Waffen, die gegen das Kriegswaffengesetz verstoßen – insgesamt 34 Stück.

Seit den 1990er-Jahren hat der Mann eine Erlaubnis, Waffen zu besitzen. 14 Stück sind beim Landratsamt Donau-Ries eingetragen gewesen. Da man bei ihm jedoch Kriegswaffen gefunden hat, entzog ihm das Landratsamt diese Erlaubnis. Dagegen klagte der Fünfstettener nun vor dem Verwaltungsgericht Augsburg. Zu einer Geldstrafe wegen unerlaubten Waffenbesitzes wurde er bereits verurteilt.

Als unzuverlässig erwiesen?

Er habe sich als unzuverlässig erwiesen, erklärt das Amt in seiner Begründung. Die Entscheidung stütze sich noch auf weitere Erkenntnisse, die man bei Überprüfungen gewonnen habe. So soll er die Waffen etwa nicht ordnungsgemäß gelagert haben. Hinter einer Holztür soll er sie in Postkisten gestapelt haben. Außerdem sei ihm der Munitionskoffer bereits einmal abhanden gekommen. Die zugehörigen Boxen und Kisten für die Munition seien ungesichert im Weinkeller gelegen, berichtet das Landratsamt nach einer Überprüfung.

Sein Rechtsanwalt Joachim Streitberger sah darin kein Problem. „Es spielt keine Rolle, ob die Waffen in Postkisten gelagert werden“, sagte der Anwalt. Außerdem sei die Tür sehr wohl ausreichend verriegelt gewesen. Ein Fremder hätte den Raum nicht betreten können.

Von einem Bekannten geerbt

Die verbotenen Waffen, die unters Kriegswaffengesetz fallen, habe der Kläger von einem gestorbenen Bekannten geerbt. Er habe dem Fünfstettener garantiert, dass sich in seiner Sammlung an Kampfgegenständen keine Waffen, die unter dieses Gesetz fallen, befinden. Die Vorsitzende Richterin Beate Schabert-Zeidler wandte ein, dass jemand, der einen Waffenschein besitzt, genau wissen müsse, welche Gegenstände er in seinem Besitz hat. „Deswegen kann man Ihnen vorwerfen, dass Sie den Nachlass nicht sortiert haben“, sagte Richterin Schabert-Zeidler an den Kläger gerichtet.

Seit der Durchsuchung im Jahr 2014 liegen die Waffen, die der Mann unerlaubt besessen hatte, beim Landeskriminalamt. „Ich möchte die ja auch gar nicht zurück haben“, erklärte der Fünfstettener – seinen Waffenerlaubnisschein dagegen schon. Den hat ihm das Landratsamt nach der Durchsuchung abgenommen.

Gütliche Einigung

„Es bleibt die Frage, wie lange sich das Landratsamt denn das Waffenverbot vorstellt“, sagte Rechtsanwalt Streitberger. Klaudia Fackler von der Kreisbehörde wies darauf hin, dass man von Gesetzeswegen grundsätzlich an keine Frist gebunden sei. „Ich denke fünf Jahre auf jeden Fall“, sagte sie.

Schließlich kam es zu einer gütlichen Einigung der beiden Parteien. Richterin Schabert-Zeidler erklärte, dass der Fünfstettener Anfang Juli 2020 erneut einen Antrag zur Waffenerlaubnis stellen kann. Dieser soll dann vom Landratsamt genehmigt werden, wenn der Mann bis dahin keine Straftaten begangen hat.

