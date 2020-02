Kommunalwahl 2020: Diese Regeln gibt es fürs Plakatieren

Plus Tausende Plakate von Kandidaten und Gruppierungen „zieren“ derzeit die Straßen in den Städten und Gemeinden. Dabei gibt es bisweilen Unterschiede, wie die Kommunen mit diesem Thema umgehen. Ein Überblick, was wo erlaubt ist.

Es ist kaum zu übersehen, dass es nicht mehr lange hin ist bis zu den Kommunalwahlen am 15. März. Das beweisen vor allem die vielen Plakate an den Straßen, Zäunen, Laternen und Tafeln in der Region, von denen die Kandidaten und Gruppierungen grüßen. Für das Anbringen der Plakate gibt es Regeln - doch diese werden nicht immer befolgt.

Verkehr darf durch Plakate nicht beeinträchtigt werden

Fast auf den Tag genau vor sieben Jahren hat sich das Innenministerium mit „Werbung auf öffentlichen Straßen aus Anlass von allgemeinen Wahlen“ beschäftigt und den Parteien und politischen Gruppierungen in einer Bekanntmachung „angemessene Werbemöglichkeiten“ eingeräumt. Demnach dürfen nicht überall Plakate angebracht werden. So soll beispielsweise „an den Autobahnen und außerhalb der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Interesse der Verkehrssicherheit von jeder Plakatwerbung abgesehen werden“.

Natürlich soll auch innerorts der Verkehr nicht beeinträchtigt werden, indem beispielsweise Großflächenplakate zu nahe an der Straße stehen und die Sicht beeinträchtigen. Verboten ist es auch, Wahlplakate an der Vorder- beziehungsweise Rückseite von Verkehrsschildern oder Ampeln anzubringen, wie es in der Bekanntmachung des Ministeriums heißt.

Hin und wieder gibt es Verstöße

In dieser Sache gebe es beispielsweise in Donauwörth hin und wieder Verstöße, wie die Pressesprecherin der Stadt, Annegret Feist, auf Nachfrage mitteilt. Unzulässige Werbung an Verkehrszeichen sei nach Aufforderung seitens der Kommune aber umgehend wieder entfernt worden, so Feist. Dies sei auch problemlos verlaufen. Donauwörth gehört zu den Kommunen im Landkreis, die eine sogenannte Plakatierverordnung haben. Dadurch können Städte oder Gemeinden unter anderem die Größe sowie die Plakatierungsfristen und -verbote bestimmen.

In Donauwörth besagt die Regelung, dass das Anbringen von Plakaten in der Innenstadt verboten und generell bis zur Größe DIN A1 zugelassen ist, erklärt Feist. Jedoch ist freilich beim Gang durch die Große Kreisstadt schnell erkennbar, dass man sich vor allem an diese Größenvorgabe nicht immer hält. Feist dazu: „Anlässlich von Wahlen wird Größe und Form der Plakate großzügig gesehen.“

Nicht erlaubt ist es außerdem, Wahlwerbung an Grundstücken ohne Einverständnis des Eigentümers anzubringen. Das bestätigt die Polizeiinspektion Donauwörth.

Die Rainer Altstadt soll plakatfrei sein

Keine eigene Wahlverordnung hat die Stadt Rain. Das teilt das dortige Ordnungsamt mit. In der Tillystadt seien aber alle Parteien informiert worden, dass die Plakate im Sinne der Verkehrssicherheit platziert werden müssen. Außerdem sei inoffiziell die Altstadt als plakatfrei erklärt worden.

In Monheim sieht das etwas anders aus: Hier besteht eine offizielle Verordnung. Im Stadtgebiet darf in vier Zonen plakatiert werden, in diesen dürfen die jeweiligen Antragsteller pro Zone nur ein Plakat aufhängen. Straßenlaternen sind tabu, die maximale Plakatgröße darf DIN A0 betragen, so heißt es aus dem Ordnungsamt in Monheim.

In Harburg gibt es bei diesem Thema eine Besonderheit: Hier darf schon acht Wochen vor den Wahlen plakatiert werden – sonst üblich sind sechs Wochen. Normalerweise gelten in Harburg striktere Regeln wie die maximale Größe von A0 und einer maximalen Werbestückzahl von zehn. Für Wahlen seien diese Regelungen jedoch aufgehoben, das besagt eine Verordnung über öffentliche Anschläge in der Stadt.

Nach Kenntnis des Landratsamtes haben keine weiteren Kommunen eine Plakatierungsverordnung, wie Pressesprecherin Gabriele Hoidn mitteilt. Jedoch seien die Kommunen auch nicht verpflichtet, dies an die Kreisbehörde zu melden. Wird gegen die allgemeinen Verordnungen verstoßen, kann dies laut Hoidn unterschiedlich geahndet werden. So könne bei Gefahr in Vollzug – beispielsweise, wenn der Verkehr behindert wird – ein Plakat auf Kosten des Verursachers entfernt werden. „In der Regel fordern die Gemeinden zuvor den Verantwortlichen auf. Je nach Fall kann aber trotzdem ein Bußgeld verhängt werden“, so Hoidn weiter. Fälle von Vandalismus an Wahlplakaten sind ihr nicht bekannt – das gilt auch für die Stadtverwaltung in Donauwörth.

Mutwillige Zerstörung von Wahlplakaten kommt vor

Trotzdem kommen auch immer wieder mutwillige Zerstörungen an Wahlplakaten vor. Einer dieser Fälle wurde auch schon zur Anzeige gebracht: In Buchdorf wurde ein Plakat des Bürgermeisterkandidaten Michael Ensinger in der Förgstraße/Ecke B2 beschädigt. Laut Ensinger wurde die Wahlwerbung, nachdem sie eine Woche hing, waagrecht durchgeschnitten. Diese mutwillige Beschädigung versteht Ensinger überhaupt nicht: „Es gehört einfach nicht zum Wahlkampf. Es muss freilich kein Gegenkandidat gewesen sein, aber es ist einfach eine unschöne Sache.“ Der Buchdorfer Fall ist der einzige, der der Polizeiinspektion Donauwörth gemeldet wurde. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro.

Es sind sicher Tausende Plakate, die derzeit in der Region aushängen. Dem Landratsamt ist auch keine Reglementierung – ausgenommen Monheim – bekannt. In der Großen Kreisstadt gebe es ebenfalls keine Grenze, wie viele Plakate es maximal sein dürfen. Allein die vier Oberbürgermeisterkandidaten haben insgesamt circa 650 Plakate angebracht. Das ergab eine Nachfrage bei den Bewerbern.

Riedelsheimer: Anzahl der Zerstörungen hat sich verringert

Auch wenn es keine Anzeige gab: Mutwillige Zerstörungen an ihren Konterfeis haben auch Joachim Fackler und Albert Riedelsheimer schon entdeckt. So erzählt Fackler: „Es sind keine nennenswerten Vorkommnisse, aber eine Handvoll Plakate sind beschädigt worden.“ Dabei habe es sich unter anderem um Kritzeleien gehandelt. Bei Riedelsheimer sei es zu mehreren scheinbar mutwilligen Beschädigungen gekommen. So berichtet er von einem über eine Mauer geworfenen Plakat und scheinbar eingetretenen Wahlplakaten. Diese Zerstörungen können laut Riedelsheimer nicht Folge des Sturms „Sabine“ sein, der vor einiger Zeit in der Region unterwegs war. Trotz einzelner unschöner Erfahrungen meint Riedelsheimer generell: „Im Vergleich zum letzten Mal hat sich die Anzahl der Zerstörungen verringert.“

