15:29 Uhr

Kommunikation ist schwierig, das Unverständnis oftmals groß

Gesundheit Der Hörgeschädigtenverein Nordschwaben feiert Jubiläum

Donauwörth Der Hörgeschädigtenverein Nordschwaben kann auf eine 85-jährige Geschichte zurückblicken. Die Schirmherrschaft des Jubiläumsfestes übernahm Landrat Stefan Rößle. Zu den Feierlichkeiten in Donauwörth kamen neben Ehrengästen aus der Politik, von Banken und sozial engagierten Vereinen sowie aus den Kirchen unter anderem auch Kollegen von den Gehörlosenvereinen Günzburg/Neu-Ulm, Memmingen und Umgebung, Lindau/Westallgäu und Augsburg.

„Unser Verein ist für alle Menschen, ob jung oder alt, ob gehörlos, schwerhörig, ertaubt oder mit Hörprothese“, sagt Vorsitzender Johannes Richter. In erster Linie handle es sich um eine Selbsthilfegruppe, einen Zusammenschluss von hörbehinderten Menschen. Die Kommunikation mit der hörenden Umwelt sei für Betroffene sehr schwierig, „das Unverständnis für unsere Behinderung oft groß“, so Richter. Daher helfen sich seiner Auskunft nach die Vereinsmitglieder gegenseitig mit Rat und Tat und pflegen eine gute Kameradschaft. Es heiße darum auch nicht umsonst: „Der Verein ist die Heimat der Gehörlosen. Denn alleine sind wir schwach, gemeinsam sind wir jedoch stark.“

Im Dezember 1933 war der Verein unter dem Vorsitz von Karl Seibold als Gaubund Donauwörth gegründet worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag freilich alles brach, damals zählte der Verein nur 25 Mitglieder. Ab 1964 brachte Ludwig Öfele wieder Leben in den Verein, dessen Geschicke er bis 1992 leitete. Mittlerweile ist er Ehrenvorsitzender. Richter erwähnte explizit auch die 2014 gestorbene Gisela Bosch, „die für unseren Verein zwei verschiedene Gehörlosenzentren aufgebaut hat“, sowie Ehrenmitglied und Dolmetscher Günther Seuberth, der die Führung immer in allen Belangen unterstütze. Stolz ist der Verein auf das renovierte Gehörlosenzentrum in Nordheim, das vor rund zwei Jahren feierlich übergeben werden konnte.

Im Rahmen des Jubiläums wurden fünf Mitglieder für langjährige Vereinstreue geehrt: Maria Stuhler und Walburga Preis sind bereits seit einem halben Jahrhundert mit dabei, Helga Weißenburger wurde für 40 Jahre ausgezeichnet. Für 25 Jahre erhielten Alicja Hörl und Sonja Richter eine Ehrung. Umrahmt wurde das Programm von den Auftritten der Rock’n’Roll-Gruppe aus Oettingen und der Samba-Trommelgruppe aus Dillingen. (dz)

