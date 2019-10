15:41 Uhr

Lastwagen streifen sich: Verursacher fährt davon

Auf Flur der Gemeinde Fünfstetten hat es am Donnerstag eine Unfallflucht gegeben. An dem Vorfall beteiligt waren zwei Lastwagen, wie die Polizei berichtet.

Ein 21-jähriger Berufskraftfahrer aus Kaisheim war mit seinem Sattelzug um 9 Uhr auf der Staatsstraße 2214 von Monheim kommend in Richtung Wemding unterwegs. In der Rechtskurve, etwa 400 Meter vor der Einmündung nach Otting, geriet ein entgegenkommender Lkw mit Anhänger aus noch nicht geklärter Ursache auf den Fahrstreifen des 21-Jährigen. Dieser konnte nicht mehr ausweichen – es kam den Beamten zufolge zu einer Streifkollision mit einem Sachschaden von rund 1000 Euro. Der Verursacher fuhr weiter, ohne anzuhalten, und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen Zwölf-Tonner mit Anhänger. An der Unfallstelle wurden Teile eines linken Lkw-Außenspiegels gesichert, die vermutlich zum Fahrzeug des Verursachers gehören. Zeugen, insbesondere der Mann, mit dem der Geschädigte noch an der Unfallstelle sprach, werden gebten, sich bei der Polizei in Donauwörth unter Telefon 0906/70667-0 zu melden. (dz)

