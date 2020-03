08:01 Uhr

Lkw-Unfall nach Sekundenschlaf: B 25 war stundenlang gesperrt

Auf der B25 zwischen Harburg und Ebermergen fährt ein Laster in die Leitplanke. Die Straße ist bis in den Morgen gesperrt.

Ein Lkw-Fahrer ist in der Nacht auf Dienstag zwischen Harburg und Donauwörth am Steuer eingenickt. Das hat einige Folgen.

Ein Lkw-Fahrer hat in der Nacht auf Dienstag auf der Bundesstraße 25 zwischen Harburg und Donauwörth einen spektakulären Verkehrsunfall gebaut. Die Folge war eine Sperrung der B 25 über Stunden hinweg.

Der 56-jährige Berufskraftfahrer aus Berlin war gegen 2.45 Uhr, mit einer Sattelzugmaschine samt Auflieger von Harburg kommend in Fahrtrichtung Donauwörth unterwegs. Zu Beginn des vierspurigen Bereichs nach der Bahnunterführung bei Binsberg überfuhr der 40-Tonner laut Polizei die Sperrfläche im Mittelbereich, prallte in den Beginn der Mittelschutzplanken und riss diese auf etwa 150 Metern komplett nieder, bevor das stark beschädigte Gespann auf der Gegenfahrbahn in entgegengesetzter Richtung zum Stehen kam. Zudem wurden zwei Verkehrsschilder umgefahren.

Diesel läuft auf die Bundesstraße 25

Da durch den Aufprall der Kraftstofftank des Lkw aufgerissen wurde, lief Diesel auf die B 25. Die Feuerwehren Donauwörth und Berg waren mit 15 Einsatzkräften vor Ort und banden die auslaufenden Betriebsstoffe. Laut ersten Erkenntnissen geriet der Fahrer in einen Sekundenschlaf , heißt es von den Gesetzeshütern. Zudem ergab eine Auswertung des digitalen Kontrollgeräts, dass der Sattelzug die zulässige Höchstgeschwindigkeit um etwa 50 Prozent überschritten hatte.

Das Abschleppen des Gespanns ist sehr aufwendig

Da die Abdeckplane des Aufliegers an der linken Seite aufgerissen wurde, schleuderten einige geladene Metallrohre aus dem Fahrzeug und blieben auf einem angrenzenden Feld liegen. Weil das Abschleppen des Lkw-Gespanns einigen Aufwand bedeutete und zugleich die Unfallaufnahme vonstatten ging, blieb die komplette B 25 über etwa vier Stunden gesperrt. Eine Freigabe in Richtung Donauwörth erfolgte um etwa 7 Uhr, in Richtung Harburg um circa 7.30 Uhr.

Schwerlastverkehr weicht über Wörnitzstein und Ebermergen aus

Es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen aufgrund ausweichenden Schwerlastverkehrs, der vor allem über Ebermergen und Wörnitzstein fuhr. Zahlreiche 40-Tonner überquerten dabei auch die historische Brücke in Ebermergen , obwohl diese nur für Fahrzeuge bis zwölf Tonnen zugelassen ist.

Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen beträgt laut Auskunft der Straßenmeisterei mindestens 15.000 Euro. Der Sachschaden am Sattelzug dürfte sich auf rund 20.000 Euro summieren. Gegen den Unfallfahrer, der unverletzt blieb, leiteten die Beamten ein Strafverfahren, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, ein. (wwi)

