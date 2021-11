Auffahrunfall bei Monheim: 18-Jährige leicht verletzt

Auf der Bundesstraße bei Monheim kam es am Freitagnachmittag zu einem Auffahrunfall. Dabei wurde eine 18-Jährige leicht verletzt.

Eine Fahranfängerin hat sich am Freitag bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 2 leicht verletzt. Das teilt die Polizei Donauwörth mit. Die 18-Jährige fuhr mit ihrem Auto in Richtung Treuchtlingen. Auf Höhe der Abzweigung nach Rehau kam es gegen 16 Uhr zu Verkehrsstockungen, weshalb die junge Frau ihren Wagen stark abbremsen musste, bis dieser schließlich zum Stillstand kam.

18-Jährige zieht sich bei Aufprall Schleudertrauma zu

Den Bremsvorgang erkannte eine 20-Jährige, die dahinter fuhr, zu spät und krachte mit ihrem Fahrzeug in das Heck des vorausfahrenden Autos. Die 18-Jährige zog sich bei dem Aufprall ein Schleudertrauma zu und begab sich laut den Beamten im Anschluss der Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. (dz)