Pfarrer: Fast alle Stellen im Dekanat Donauwörth besetzt

Plus Im evangelischen Dekanat Donauwörth gibt es personelle Änderungen. Die betreffen Alerheim und Kleinsorheim.

Mit dem 1. April hat die evangelische Kirche zwei Pfarrerstellen im Dekanat Donauwörth neu besetzt. Das bestätigt Dekan Johannes Heidecker auf Anfrage.

Hans-Martin Meuß hat – wie angekündigt – seinen Dienst in Alerheim aufgenommen. Die Stelle dort war seit Juli 2019 verwaist. Teilzeit-Vertreterin war Katharina Seeburg. Die wechselte zum 1. April nach Kleinsorheim und ist nun dort als Seelsorgerin tätig – auf einer halben Stelle. Sowohl Meuß als auch Seeburg sollen laut Heidecker am 9. Mai offiziell in ihre Ämter eingeführt werden.

Jetzt ist nur noch die Pfarrerstelle in Mönchsdeggingen nicht besetzt

Damit ist im Dekanat Donauwörth, das vom Lechgebiet bis ins Ries hinein reicht, aktuell nur noch eine Pfarrstelle vakant – die in Mönchsdeggingen. Der Dekan freut sich über die Entwicklung, waren doch in seinem Zuständigkeitsbereich die Seelsorger in den vergangenen Jahren regelrecht „Mangelware“. (wwi)

