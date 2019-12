vor 26 Min.

Polizei fasst Kabeldiebe

Dies Stromkabel entdeckte die Polizei bei einer Kontrolle in Tapfheim in einem Auto. Es handelt sich um Diebesgut.

Eine kleine Gruppe hat bei einem Recyclingunternehmen im Landkreis Dillingen 500 Kilo Kabel geklaut.

Die Polizei Donauwörth hat jetzt wie vermutet ermittelt, dass die in einem Fahrzeug gefundenen Kabel Diebesgut sind. Am 28. Dezember hatten Beamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle etwa 500 Kilo Kupferkabelabschnitte in einem Auto gefunden werden.

Die zwei Männer und eine Frau, die in dem Wagen saßen, konnten nicht erklären, woher sie die Kabel hatten. Deshalb stellte die Polizei das Material erst einmal sicher. Die Ermittlungen brachten nun ans Licht, dass die Kupferkabel von einem Recyclingunternehmen aus dem Landkreis Dillingen stammten.

Auf dem Beutezug von der Polizei kontrolliert

Die drei Personen hatten sich wohl Zutritt zum Betriebsgelände verschafft, dort die Kupferkabel geklaut und waren durch Zufall auf dem Nachhauseweg durch eine Streife kontrolliert worden. Gegen die drei rumänischen Staatsangehörigen wurde durch die PI Donauwörth ein Ermittlungsverfahren wegen Bandendiebstahl eingeleitet, so die Polizei. (dz)

