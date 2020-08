14:21 Uhr

Polizei schnappt Raser mit 179 Sachen

Plus Die Polizei hat am Wochenende Geschwindigkeitsmessungen auf der B2 und der B16 durchgeführt. Dabei erhielten etliche Fahrer eine Anzeige.

Die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth hat am vergangenen Samstag von 10 Uhr bis 15.30 Uhr erneut eine Geschwindigkeitsmessung auf der B 2 bei Donauwörth in Höhe der Hangbrücke in Fahrtrichtung Augsburg durchgeführt. Wieder waren viele Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs.

Donauwörth: Sechs Fahrverbote nach Messung an der B 2

Wie die Polizei mitteilt wurden trotz der mehrmals beidseitig und optisch hervorragend erkennbaren Geschwindigkeitsbeschilderung von 100 Stundenkilometer 388 Fahrzeuge bei einem Durchlauf von 3794 Fahrzeugen beanstandet. Es fielen 306 Verwarnungen und 82 Anzeigen an. Darunter befinden sich trotz der revidierten Gesetzeslage sechs Fahrverbote mit Geschwindigkeiten von 141 Stundenkilometer und schneller.

Audi-Fahrer auf der B 16 mit 179 Stundenkilometer unterwegs

Am vergangenen Sonntag hat die VPI Donauwörth dann auf der B 16 bei Rain von 11 bis 17 Uhr eine weitere Geschwindigkeitsmessung, hier in beiden Fahrtrichtungen, durchgeführt. Bei insgesamt 2073 Fahrzeugen fielen 160 Beanstandungen an. 111 Personen wurden verwarnt und 49 erhielten eine Anzeige. Auch hier stellten die Beamten zehn Fahrverbote aus. „Tagesschnellster“ war ein Audi-Fahrer mit Eichstätter Kennzeichen, der in Fahrtrichtung Neuburg mit 179 Stundenkilometer gemessen wurde. Dabei ist laut den Beamten zu berücksichtigen, dass jeweils bereits alle Toleranzen abgezogen sind. (dz)

