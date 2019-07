Sparkassen-Fusion: Warum Donauwörth nicht dabei ist

Ein schönes Bild, wie die Verantwortlichen der Sparkassen aus Nördlingen und Dillingen am Tisch sitzen und die Fusion besiegeln. Die Sparkasse Donauwörth ist bekanntermaßen nicht dabei, denn die Verantwortlichen wollten die Handelsniederlassung nicht nach Dillingen abgeben. Weil dies nicht zu verhandeln war, blieb Donauwörth bei einem Nein zu einer Fusion. Denn diesen Zusammenschluss brauchte – das muss nur noch einmal in Erinnerung gerufen werden – die kleine Sparkasse Nördlingen. Donauwörth war in diesen Verhandlungen stets in der komfortablen Lage, eine Fusion nicht aus einer Not heraus schließen zu müssen.

Auch wenn Donauwörth nun nicht am Fusionstisch sitzt, scheint es die Rolle des unsichtbaren Dritten einzunehmen. Denn bei jeder Gelegenheit betont vor allem Landrat Stefan Rößle, dass ein Dreierbündnis wünschenswert gewesen wäre – und sagt damit leider nicht, dass es doch Schade ist, dass Nördlingen Hilfe in Dillingen sucht und nicht auf Landkreisebene. Von OB Armin Neudert ist zu diesem Thema leider nichts mehr zu hören – selbst nicht, als der Kreistag vor Kurzem dazu abstimmen musste.

Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz will weiter die Türe für Donauwörth offenhalten, während Nördlingens OB Faul die landschaftlichen Verbindungen nach Dillingen beschwört – scheinbar ist der Rieskrater Richtung Donauwörth einfach höher.

Nun, wo die Zahlen der zusammengeschlossenen Bank auf dem Tisch liegen, muss sich Donauwörth nicht verstecken, sondern kann selbstbewusst zu der getroffenen Entscheidung stehen: Mit einer Bilanzsumme von 1,2 Milliarden Euro, 250 Mitarbeitern und einem Kundenvolumen von 2,2 Milliarden Euro steht die Bank gut da und kann auf dem Markt angesichts wachsender Geschäftsbereiche gut agieren. Wirtschaftlich betrachtet ist das Geschehene logisch. Doch politisch wird es ein Stachel bleiben.

