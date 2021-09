Tagmersheim

05:32 Uhr

Die Kirchenglocken in Tagmersheim müssen nachts schweigen

Das Geläut im Turm der Pfarrkirche St. Jakobus in Tagmersheim ist nachts zu laut. Dies hat ein Sachverständiger festgestellt.

Plus Das Geläut im Turm von St. Jakobus in Tagmersheim bringt Anwohner um den Schlaf. Was ein Sachverständiger herausgefunden hat und wie die Lösung aussehen könnte.

Von Wolfgang Widemann

Alle Viertelstunde ist vom Kirchturm in Tagmersheim mindestens ein Glockenschlag zu hören. Je nach Uhrzeit sind es bis zu 16 Schläge: erst vier, welche die volle Stunde anzeigen, dann zwölf um Mitternacht und mittags. Seit Ende Juli schweigen nachts die vier Glocken im Turm von St. Jakobus.

