Unfallflucht in Tapfheim: Lkw-Fahrerin reumütig

Nach einem Unfall in Tapfheim hat eine 41-Jährige zunächst Unfalllucht begangen. Warum sie sich tags darauf doch meldete.

Eine Lkw-Fahrerin hat am Dienstagabend in Tapfheim einen Unfall gebaut, sich nicht weiter darum gekümmert – und dann doch reumütig die Polizei verständigt. In den frühen Morgenstunden des Mittwochs meldete sich die 41-Jährige aus Baden-Württemberg telefonisch bei der Polizeiinspektion Donauwörth und erstattete „Selbstanzeige“.

Die Berufskraftfahrerin war mit ihrem Sattelzug auf der B16 in Richtung Dillingen unterwegs. Aus ungeklärten Umständen kam sie in Tapfheim von der Fahrbahn ab und rollte mit dem 40-Tonner über eine Verkehrsinsel. Auf dieser wurde mindestens ein Verkehrsschild umgerissen.

Unfallflucht in Tapfheim: Rückkehr nach einer Nacht

In der Nacht bekam die 41-Jährige offenbar ein schlechtes Gewissen und verständigte schließlich die örtliche Dienststelle. Das Verkehrszeichen war bereits im Straßengraben liegend aufgefunden worden. Die Beamten nahmen ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht auf, in welchem die „Reue“ vermerkt wird, und veranlassten eine Schadensmeldung an die zuständige Straßenmeisterei. (dz)