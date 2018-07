vor 36 Min.

Typisch bayerisch

Auf einem weitläufigem Areal erstreckt sich die alte Brauerei in Mertingen. Die Gaststätte wurde nun als „typisch bayerisch“ in München ausgzeichnet.

Nur hundert Wirtschaften in Bayern dürfen sich so nennen. Die Alte Brauerei in Mertingen gehört dazu. Warum dies so ist

Jetzt hat es Franz Nosalski schwarz auf weiß: Die „Alte Brauerei“ in Mertingen ist eines der typisch bayerischen Wirtshäuser und Gaststätten. Nosalski ist Pächter der Gaststätte in Mertingen. Gemeinsam mit Bürgermeister Albert Lohner (die Kommune ist der Besitzer) durfte er im Hofbräuhaus in München von Ministerpräsident Markus Söder und Heimatminister Albert Füracker eine Auszeichnung entgegen nehmen, die nur hundert Heimatwirtschaften in Bayern erhielten.

Ein Fragebogen spielte bei der Bewertung eine Rolle

„Da freuen wir uns natürlich“, sagt Nosalski. Voraussetzungen seien regionale Lieferanten und saisonale Produkte gewesen. Außerdem sei als wichtiges Kriterium die Stammtischkultur bewertet worden. In einem Fragebogen sei außerdem beispielsweise gefragt worden, ob denn in der „Alten Brauerei“ Schafkopf gespielt werde, ob Vereine hier ihr Domizil hätten – oder ob Gaststätte und Wirt im Ort integriert seien.

„Es ist eine Wertschätzung für die Arbeit meines Teams und in der Folge auch für die Gäste, die davon profitieren“, meinte Nosalski unmittelbar nach der Ehrung in München.

Den Sinn, solche Zertifikate zu erwerben, sieht er darin, Prozesse anzuschieben, erklärt der Pächter seine Philosophie.

Es werde intern nicht nur über Veränderungen diskutiert, sondern diese auch umgesetzt, um eine solche Auszeichnung zu erhalten. „Es ist ein Kraftakt bis zur Ehrung, aber so sichern wir dauerhaft Gastfreundlichkeit, vermeiden Betriebsblindheit und Stillstand“, so Nosalski.

Es ist im Übrigen nicht die erste Auszeichnung für die „Alter Brauerei“. Zahlreiche Gütesiegel wurden bereits verliehen, darunter der beliebte „Stammtisch-Bruder“. Nosalski betont, dass es ihm absolut wichtig sei, die regionale Küche zu betonen. Das werde von den Kunden auch besonders geschätzt und sei zu einem Qualitätsmerkmal geworden.

