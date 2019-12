Um 23 Uhr gehen die Lichter aus

Plus Das Volksbegehren „Artenvielfalt in Bayern“ hatte ein neues Gesetz zur Folge. Öffentliche Gebäude dürfen seitdem nur noch zeitlich begrenzt angestrahlt.

Weihnachtszeit ist immer auch Lichterzeit. In vielen Innenstädten funkeln Sterne, leuchten Girlanden und strahlen Christbäume auf öffentlichen Plätzen und privaten Grundstücken, um die dunkle Jahreszeit freundlicher zu machen.

Was für die einen romantische Gemütlichkeit bedeutet, ist für Natur- und Umweltschützer mit einem weitaus strengeren Begriff belegt: Lichtverschmutzung. Zu viel Helligkeit nach Sonnenuntergang, so haben Wissenschaftler belegt, bringt Flora und Fauna durcheinander – und wirkt sich auch auf den Biorhythmus des Menschen aus. Um Lichtverschmutzung einzudämmen, gibt es seit Sommer im Freistaat Bayern ein Gesetz. Eine Vorschrift, die nicht länger zulassen will, dass öffentliche Einrichtungen nach Belieben die Nacht zum Tage machen.

„Grüne“ Regelungen

Zum 1. August hatte der Landtag das Gesetz zum Volksbegehren „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern“ verabschiedet. Darin ist eine Vielzahl von „grünen“ Regelungen festgehalten, die dem Naturschutz dienen. Neben gängigen Themen wie Biotopen, Blühstreifen, Gewässerrandstreifen, Streuobstwiesen, ökologischem Landbau, Wald- und Moorschutz, enthält es auch ein Beleuchtungsverbot: Ab 23 Uhr sollen Scheinwerfer an öffentlichen Gebäuden abgeschaltet werden.

Der entsprechende Passus heißt im Wortlaut: „Um nachtaktiven Tieren wie Fledermäusen, Insekten und Zugvögeln mehr ungestörte Lebensräume zu bieten, werden störende Lichtquellen reduziert. Himmelsstrahler und Einrichtungen mit ähnlicher Wirkung sind deshalb grundsätzlich unzulässig. Die Fassadenbeleuchtung an öffentlichen Gebäuden wird ab 23 Uhr abgeschaltet. Im Außenbereich ist die Beleuchtung von Werbeanlagen grundsätzlich untersagt.“ Ausnahmen gibt es dann, wenn Sicherheitsgründe vorliegen.

Wie halten es die Kommunen im Landkreis damit?

Donauwörth: Hier verhält sich so, dass alle städtischen Gebäude, auf die das Gesetz Anwendung findet, bereits seit Jahren nicht länger als 23 Uhr beleuchtet werden, oft sogar kürzer. Es handelt sich um das Rathaus, den Stadtpfarrkirchenturm, um die Beleuchtung am Kalvarienberg (Kirche, Kapelle und Sakristei), das Färbertörl und einige Brunnen. Überall dort schaltet die Zeitschaltuhr vor 23 ab. Nur teilweise war eine Anpassung an die neue Gesetzeslage nötig. So war etwa der Kalvarienberg früher bis Mitternacht beleuchtet.

Rain: Auch in Rain hat die Stadtverwaltung sämtliche öffentlich angestrahlten Gebäude überprüft. „Bei uns läuft das alles gesetzeskonform“, bestätigte Bürgermeister Gerhard Martin. Betroffen waren/sind das Rathaus und das Schloss, die ab 23 Uhr im Dunkeln liegen. Als weitergehendes Problem sieht Martin die Frage der LED-Lampen: „Wir haben vor vielen Jahren unsere Straßenbeleuchtung auf gelbes Licht umgestellt, gerade auch im Sinne des Insektenschutzes. Licht aus dem Gelbspektrum, so hat es geheißen, lockt nicht so sehr an wie weißes Licht. Jetzt sind sich da die Experten nicht mehr so einig, welche Werte in einem guten Bereich liegen, deshalb werden wir das im Einzelfall nochmals überprüfen.“

Wemding: Auch die Fuchsienstadt hält sich streng an die Buchstaben des Gesetzes. Wemding, so war zu erfahren, stellt die Fassadenbeleuchtung der Stadtpfarrkirche St. Emmeram, des Historischen Rathauses und der Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein um 23 Uhr aus.

Monheim: Dort gehen ebenfalls um 23 Uhr die (öffentlichen) Lichter aus. Wie Bürgermeister Günther Pfefferer auf Anfrage mitteilt, ist an städtischen Gebäuden ohnehin ausschließlich der Obere Torturm beleuchtet, der auf den Marktplatz führt.

Harburg: Dort wird seit Jahren schon die gesamte Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet am Freitag und Samstag zwischen 2 und 5 Uhr nachts komplett abgeschaltet, von Sonntag bis Donnerstag zwischen Mitternacht und 5 Uhr. Unabhängig vom neuen Gesetz der Lichtverschmutzung. Das teilte Bürgermeister Wolfgang Kilian auf Nachfrage mit.

Was öffentliche Gebäude betrifft, werde in Harburg einmal die Brücke an der Wörnitz von einem Strahler illuminiert. Zum anderen die beiden Kirchen. Allerdings jeweils ausschließlich samstags und sonntags und zwar ab Mitternacht, also nicht bereits um 23 Uhr. Kilian nennt dafür Sicherheitsgründe: „Um 23 Uhr sind dort an den Wochenenden noch zu viele Menschen unterwegs.“ Bei Hochwasser ergibt sich in Harburg eine ganz andere Situation: „Dann lassen wir alle Lichter durchbrennen, schalten keines von ihnen aus.“

Jesse (Helmut) Staber aus Holzheim ist Stellvertretender Kreis-Vorsitzender im Landesbund für Vogelschutz und Lichtexperte des LBV auf Landesebene. Er weiß um die Probleme der Lichtverschmutzung und gibt auch für die Weihnachtsbeleuchtung keine Entwarnung.

Die Gefahr von LED

Die größte Gefahr für die Umwelt geht seiner Auskunft nach von der Umrüstung auf LED-Beleuchtung aus. Da ist zum einen die weltweite Tendenz, immer mehr Licht nachts zum Leuchten zu bringen, weil LEDs ja billig und stromsparend sind. „Wir haben weltweit sechs Prozent Lichtverschmutzung mit wachsender Tendenz“, so seine Kenntnis. „Aufgrund des billigen Stromverbrauchs wird immer mehr Beleuchtung eingesetzt."

Zum anderen spielt die Farbtemperatur der Leuchtkörper eine große Rolle. Sie wird in der Einheit Kelvin gemessen Allgemein gelte: Je mehr Blauanteile das Licht hat, umso stärker wird dadurch Tageslicht simuliert und umso schädlicher ist das Ganze für Mensch und Tier. Je mehr Rotanteile, umso besser. „Früher hat man 5000 bis 6000 Kelvin als ausreichend angesehen“, sagt Staber. „Jetzt gelten 4000 als Richtwert, aber es werden sogar 2200 Kelvin oder weniger empfohlen.“