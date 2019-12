12:35 Uhr

Unfall nach Niesanfall

Am Dienstag ereignete sich in Donauwörth Berg gegen 11 Uhr ein Autounfall.

Ein Auto kracht frontal in ein anderes. Auslöser für den Zusammenstoß war offenbar ein Niesanfall.

Im Donauwörther Stadtteil Berg hat es am Dienstag gegen 11 Uhr auf Höhe der Tankstelle an der Nürnberger Straße gekracht. Dabei stießen zwei Autos zusammen. Offenbar hatte ein 58-Jähriger aus Monheim einen Niesanfall erlitten und war dadurch in den Gegenverkehr geraten.

Hierbei fuhr er laut Polizei in einen Wagen frontal hinein, in dem sich der 75-jährige Fahrer und eine weitere Person befanden. Die Pkw mussten beide mit einem Totalschaden abgeschleppt werden. Bis dies geschehen konnte, räumten rund eine Stunde lang 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Donauwörth den Unfallort frei und regelten den Verkehr.

Die Beteiligten wurden in die Donau-Ries-Klinik gebracht, erlitten aber keine schwereren Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Verursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung.

