Was die DZ-Leser zur Impfung von Landrat und OB sagen

Landrat Stefan Rößle und Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré sowie einige andere haben sich impfen lassen, bevor sie an der Reihe waren. Das stößt in vielen Leserbriefen auf Unverständnis.

Die Impfungen von Landrat Stefan Rößle, seiner Stellvertreterin Claudia Marb und Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré erregt weiter die Gemüter vieler Menschen im Landkreis Donau-Ries. Zu dem Thema haben uns viele Leserbriefe erreicht, der Tenor ist eindeutig. Hier veröffentlichen wir die Zuschriften an die Redaktion:

Impfdrängler in Donauwörth: "Hätte nicht passieren dürfen"

Schon im Kindergarten lehren Menschen, sich an die Regeln zu halten. Ohne Regeln hätte es unsere Gesellschaft sehr schwer, Dinge und Beschlüsse durchzusetzen. Deshalb haben auch Angela Merkel und Markus Söder Regeln aufgestellt, welche wir – der „kleine Mann“ – zu befolgen haben. Deshalb kommt es nicht gut an, wenn diese Regeln übergangen werden. Dass der Impfstoff bald verfällt, ist eine schwache Aussage. Diese Feststellung müssen sich die Betroffenen Personen sagen lassen und hinnehmen. Es gibt Hunderte Personen, die fieberhaft auf die Impfung warten. Es gibt Hunderte Menschen, die pflegebedürftig sind und warten, und es gibt Hunderte Menschen mit Körperbehinderung, die immer noch warten – also gerade der schwächere Kreis von Menschen. Deshalb war das sehr schwach. Das hätte ich nicht erwartet. Während sich so gut wie alle Bürger an die Regeln halten, darf so etwas nicht passieren.

Peter Pehr, Donauwörth

Lokalpolitiker im Landkreis Donau-Ries präsentieren sich als Impf-Pioniere

Wie schön, dass sich Herr Rößle und Herr Sorré nach sechs beziehungsweise vier Wochen an ihre ungewöhnlich frühe Impfung gegen Corona Anfang und Mitte Januar erinnern. Wir sind alle dankbar, dass wenigstens diese Herren plus Stellvertreterin systemrelevant sind und uns alle überleben. Warum sollten auch Ärzte, Apotheker und deren Mitarbeiter sowie Polizisten und Feuerwehrleute im Fall der so häufig aufgetretenen, überfälligen Impfdosen angerufen werden? Von den anderen, sogenannten Risikogruppen der über 70- oder 80-Jährigen ganz zu schweigen. So freuen sich doch alle auf der Warteliste Stehenden über das Opfer unserer Lokalpolitiker, sich als Impfpioniere zu präsentieren. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, bis Ende des Jahres – oder laut Frau Merkel bis kurz vor den Wahlen im September – auch dieses rare Gut zu erhalten. Viel Glück.

Jürgen Schwab, Donauwörth

Gespannt, was bei Impfungen noch alles ans Tageslicht kommt

Grundsätzlich ist natürlich jede durchgeführte Impfung gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass im benachbarten Krankenhaus niemand unter den Patienten, Ärzten, Pflegern oder anderen Mitarbeitern gefunden wurde, um sich impfen zu lassen. Der Herr Landrat hat in meinen Augen persönlich und als Vertreter der „Politikerkaste“ sehr viel Vertrauen verloren. Auch wenn der Vorfall schon am 4. Januar war, so war das Impfzentrum zu diesem Zeitpunkt schon zwei Wochen betriebsbereit (laut Vorgabe der Bayerischen Staatsregierung). Ist in dieser Zeit niemand von den Verantwortlichen auf die Idee gekommen, dass auch mal Impfdosen übrig bleiben könnten? Das nachgeschobene Geständnis von Herrn Sorré macht die ganz Sache nicht besser. Ich bin gespannt, was da noch alles ans Tageslicht kommt.

Erich Rieder, Wemding

Scheinbar ist beim Impfen der Landrat doch gleicher

Was soll man zu diesem eigenartigen Geschehen noch sagen? Soll man die noch nicht geimpften über Achtzigjährigen oder die Schwerkranken nennen, die bis heute vergeblich darauf warten, endlich geimpft zu werden? Kann man das Verhalten der Lokalpolitiker als harmlos und „es ging ja nicht anders“ ad acta legen? Meiner Meinung nach nicht. Auch hier geht es in einem etwas besonderen Fall um Vorteilsnahme im Amt, die nach deutschem Strafrecht eine strafbare Handlung ist, wenn ein Amtsträger (Paragraf 331 Strafgesetzbuch) für sich einen Vorteil fordert oder annimmt. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, einige anscheinend etwas gleicher.

Milan Alesik, Sallach

Wir befinden uns in einer Zweiklassengesellschaft

Unsere Prominenz hat Vorrang – wir befinden uns in einer Zweiklassengesellschaft. Hauptsache Bischof, Landrat und Oberbürgermeister sind geimpft, die „Alten“ können ruhig über die Klinge springen.

Gerlinde Eser, Kaisheim

Dubiose Impfvorgänge: Beschämend und traurig

Herzlichen Dank für ihre Recherchen zu den dubiosen Impfvorgängen. Dazu habe ich nur folgende Bemerkung: „Beschämend und traurig“.

Jürgen Taufer, Donauwörth

