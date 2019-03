vor 14 Min.

Wemding und Umgebung ohne Strom - Schule fällt am Donnerstag aus

In diesem Trafohaus in Wemding hat es gebrannt.

Ein Brand in einem Trafohaus heute am Mittwoch, 27.03.2019, hat große Auswirkungen. Schulen und Kitas in Wemding bleiben am Donnerstag geschlossen.

Von Wolfgang Widemann

Der Stromausfall in Wemding und Umgebung dauert wohl bis Donnerstagmorgen an. Zumindest wird es noch über Stunden keine Elektrizität in der Stadt geben. Das teilt die Polizei mit. Große Teile von Wemding und Umgebung sind seit etwa 17.15 Uhr ohne Strom.

Nach dem Brand in einem Trafohaus in der Bürgermeister-Epple-Straße ist ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften – unter anderem Polizei und Feuerwehr – vor Ort. Auch ein Leitungsstab hat seine Arbeit aufgenommen.

Unterricht fällt an den Schulen in Wemding am Donnerstag aus

In einer Krisensitzung am späten Mittwochabend haben die Rektoren der Wemdinger Schulen beschlossen, dass der Unterricht an Grund-, Mittel- und Realschule am Donnerstag ausfällt. Auch die Kindertagesstätten bleiben geschlossen. Am Verpflegungsstützpunkt in der Stadthalle gibt es nach Angaben des Landratsamtes aber eine Betreuungsmöglichkeit für Kinder.

In Wemding herrscht am Abend eine seltsame Stimmung: „Die gesamte Stadt ist dunkel“, beschreibt Bürgermeister Martin Drexler die Situation. Polizei und Feuerwehr haben am Wemdinger Rathaus eine Anlaufstelle eingerichtet. Zusätzlich wurde die Mehrzweckhalle geöffnet. Grund: Es kann auf herkömmlichem Weg kein Notruf mehr abgesetzt werden.

Ab 21.15 Uhr ist ein Bürgertelefon unter 0906 / 74 443 geschalten. Hierüber sowie über die Katastrophenwarn-App NINA erhalten Sie aktuelle Informationen.

Firma Valeo steht still

Der Stromausfall hat weitreichende Folgen, nicht nur für private Haushalte, sondern auch für Geschäfte (beispielsweise mit Kühltheken) und für Betriebe. Nach Informationen unserer Redaktion steht unter anderem das Valeo-Werk komplett still. Dort wird normalerweise rund um die Uhr gearbeitet.

Stromausfall in Wemding: Telefone funktionieren nicht mehr

Betroffen sind neben Wemding auch beispielsweise Alerheim, Amerbach und Megesheim. Es funktionieren keine Telefone mehr. Auch das Handynetz ist empfindlich gestört, da die Sendeanlagen ebenfalls Strom benötigen.

Besonders im Blick haben die Einsatzkräfte bettlägrige Patienten, die Strom benötigen. Man bemühe sich für diese Fälle um eine Notstromversorgung, erklärt der Kreisbrandrat.

