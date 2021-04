Wieder keine Kundgebungen

Gewerkschaftliche Themen sind aber trotzdem aktuell

2021 ist das zweite Jahr in Folge, in dem aufgrund der Corona-Pandemie die Kundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes am 1. Mai nicht in der gewohnten Form stattfinden können. Auch der DGB-Kreisverband Donau-Ries und seine Ortsverbände Donauwörth, Nördlingen und Wemding hätten sich schweren Herzens – so heißt es in einer Pressemitteilung – entschieden, die Maikundgebungen im Landkreis abzusagen. „Aus Verantwortung und Rücksicht auf die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen halten wir es für geboten, auf eine größere Präsenzveranstaltung zu verzichten. Und wir wollen die Kolleginnen und Kollegen, die in Krankenhäusern, bei Rettungsdiensten, in Pflegeheimen um jedes Leben kämpfen oder bei der Polizei besonderen Risiken ausgesetzt sind, nicht noch weiter belasten mit Unvernunft und damit einer weiteren Ausbreitung des Virus“, so der Kreisvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Wolfgang Peitzsch.

So bedauerlich die Absagen vieler Maikundgebungen auch seien, die gewerkschaftlichen Themen und Forderungen am 1. Mai 2021 blieben aktuell, ja wären sogar wichtiger als in anderen Jahren, ist Peitzsch überzeugt. „Die Kosten der Pandemie sind riesig. Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass die, die seit Jahrzehnten den Sozialstaat abbauen wollen und „privat vor Staat“ rufen, ihre altbackenen Forderungen erneut, diesmal mit der Begründung ,Pandemie‘, auftischen werden“, befürchtet der DGB-Kreisvorsitzende.

„Wir brauchen einen starken Sozialstaat“

„Wir brauchen Steuergerechtigkeit, eine Umverteilung von oben nach unten und wir müssen alles daran setzen, dass Vermögen und leistungsloses Erben in die Finanzierung unseres Gemeinwesens einbezogen werden. Wir brauchen einen starken Sozialstaat. Wenn die Pandemie etwas deutlich gezeigt hat, dann, dass der Sozialstaat ausgebaut sowie krisen- und zukunftssicher gemacht werden muss. Gesundheit, Pflege oder Rente sind kein Markt für private Geschäfte und Gewinne. Wir brauchen mehr und allgemein verbindliche Tarifverträge. Sie sind ein Instrument, um die Rechte der Beschäftigten abzusichern. Und sie sind die Basis für gute Arbeit. Dort, wo es Tarifverträge gibt, konnte vielerorts erfolgreich über die Aufstockung von Kurzarbeitergeld verhandelt werden“, fordert Peitzsch. „Sicherheit in der Krise ist unser Motto. Beschäftigte, Alleinerziehende, Familien, Niedriglohnbezieher dürfen nach der Pandemie nicht unter die Räder kommen. Solidarität ist Zukunft. “

Am 1. Mai sendet der DGB ab 14 Uhr unter www.dgb.de/erstermai einen bundesweiten Livestream. Dort gibt es Kultur, Reden und Statements aus dem DGB und den Mitgliedsgewerkschaften, Clips und Statements von Kollegen aus ganz Deutschland. (pm)