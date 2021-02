vor 31 Min.

Windräder: Gemeinde Münster wartet ab

Plus Im Wald bei Münster könnten drei bis fünf Windräder gebaut werden. Der Gemeinderat will zunächst den Artenschutz geklärt haben.

Von Adalbert Riehl

Im Waldgebiet „Brand“ könnten in naher Zukunft neue Windräder entstehen. Einen entsprechenden Antrag für drei bis fünf der Anlagen hat die Firma Uhl Windkraft gestellt. Die 37 Hektar große Vorrangfläche zwischen Holzheim, Münster, Thierhaupten und Baar ist vom Regionalen Planungsverband Augsburg grundsätzlich als geeignet eingestuft. Allerdings gilt der Forst im Hinblick auf Windanlagen als nicht unproblematisch, da in der Region der geschützte Rotmilan brütet und dadurch gefährdet wäre.

Windräder bei Münster: Warten auf das Gutachten

Ob der Gemeinderat Münster sich endgültig mit dem Bau von Windenergieanlagen im Forstbezirk Brand befassen wird, hängt nun vom Ergebnis der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung ab. Diese soll klären, welche Tierarten durch Windkraftanlagen beeinträchtigt werden könnten. Der Gemeinderat stimmte diesem Weg einstimmig zu und bekräftigte, derzeit keine weiteren Verpflichtungen einzugehen. Eigentümer des Forstbezirkes sind die Bayerischen Staatsforsten.

Zwei Drittel des Forstgebiets „Brand“ gehören der Gemeinde Münster, ein Drittel gehört der Gemeinde Holzheim. Nun gibt es die Anfrage einer Betreiberfirma, dort vier oder fünf Windräder aufzustellen. Bild: AZ Infografik/Christian Beinhofer

Die Diskussion in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bezog sich vor allem auf die Haltung der Gemeinde Holzheim (DZ berichtete) und auf das traditionell gute Verhältnis zum östlichen Nachbarn. Münsters Erster Bürgermeister Jürgen Raab erinnerte daran, dass der Gemeinderat Holzheim regenerative Energien unterstützt, aber weitere Windräder im Gemeindegebiet ablehnt. Dies sei verständlich, da sich drei der vier Donau-Rieser Windräder in Holzheim drehen. Man habe, so Bürgermeister Raab, mit den Nachbargemeinden Baar, Holzheim und Thierhaupten vereinbart, dass Münster den zweiten Schritt für Windenergieanlagen auf ihrem Hoheitsgebiet nur geht, wenn ein entsprechendes Artenschutz-Gutachten vorliege. Dieser zweite Schritt erfordere die Bürgerbeteiligung an der Planung, so Jürgen Raab.

Die Bürger in Münster fänden neue Windräder wohl gut

Zitiert wurde in diesem Zusammenhang das „Bifa-Gutachten“ der Ludwig-Maximilians-Universität München von 2015, wonach die Akzeptanz für weitere Windräder in der Bürgerschaft der vier Anliegergemeinden Baar, Holzheim, Münster und Thierhaupten durchaus gegeben ist. Damals ging es um den „Baarer Berg“, wo schließlich nur zwei Anlagen realisiert wurden.

Besonders hoch war die Zustimmung damals in Thierhaupten und Münster. Das präsentierte Umfrage-Ergebnis zeigte aber auch, dass die Mehrzahl der Befürworter für eine überschaubare Anzahl an Windrädern plädiert.

Abschließend versicherte Bürgermeister Raab, dass man in der Planung gegenüber Bürgern und Nachbargemeinden mit offenen Karten spiele.

Lesen Sie auch:

Themen folgen