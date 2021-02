18:00 Uhr

Wo gibt es in Donauwörth aktuell noch Bauland?

Plus In Donauwörth sind Grundstücke knapp. Dennoch gibt es einige neue Baugebiete – und Hunderte Bewerber. Was Grund und Boden aktuell kosten.

Von Thomas Hilgendorf

Außer den markanten Kirchtürmen von Heilig Kreuz fallen an Donauwörths Silhouette seit einigen Jahren ein paar weitere markante Bauwerke auf. Schlanke Stahlkonstruktionen, genauer gesagt Baukräne, prägen hier mitunter ebenfalls das Bild. Der Bauboom in und um Donauwörth hat sich auch in der Corona-Krise ohne Brüche fortgesetzt. Klar ist auch: Es ist derzeit nur wenig Bauland zu haben in der Großen Kreisstadt.

Hunderte Bauwillige in Donauwörth stehen auf der Warteliste

Seit Jahren gibt es eine sogenannte Warteliste, auf der sich Bauwillige in Donauwörth vormerken lassen können. Und seit Jahren quillt diese förmlich über. Die Stadtverwaltung spricht von „mehreren Hundert Bewerbern“, ohne allerdings hierzu eine konkrete Zahl zu nennen. Nicht ganz ohne Grund, denn zweifelsohne gibt es dort auch zahlreiche „Karteileichen“ – Menschen, die sich irgendwann auf die Liste haben eintragen lassen, aber beispielsweise andernorts fündig geworden sind. Dennoch versucht die Stadt, diesem Problem schrittweise Herr zu werden – zumal die Liste als Gradmesser des tatsächlichen Bedarfs für Neuerschließungen gilt: „Hierzu liegen keine belastbaren Informationen vor. ,Karteileichen‘ werden beim Beginn jeder Neuvergabe eines Neubaugebietes aussortiert: Es werden also bei jeder Neuvergabe alle registrierten Bewerber informiert und auch danach gefragt, ob das Kaufinteresse nach wie vor besteht“, teilt die Verwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Zumindest das Modell des Delp-Quartiers bei der Bürgerwerkstatt war aus Holz – ein Hackschnitzel-Betrieb wird jedoch nicht kommen.

Erschließungen: Bauland ist insgesamt rar. Derzeit würden noch Plätze im Baugebiet in Schäfstall (Nördlich der Breite) und Doppelhausgrundstücke im Erlenweg/Pappelweg vergeben, heißt es aus dem Bauamt. Hierzu werde gerade die Warteliste abgearbeitet.

Kein Rückgang der Bewerbungen um Bauplätze durch Corona in Donauwörth

Doch zurück nach Donauwörth: Corona tat dem Bauwillen keinen Abbruch. Ein spürbarer Rückgang an Neubewerbungen könne nicht verzeichnet werden, so die Stadtverwaltung. Doch auch hier besteht eine statistische Ungenauigkeit: Eine Aussage zu den bereits in der Vergangenheit vorgemerkten Bewerbern, also ob sich deren Interesse nun auch im Zuge der Pandemie verändert hat, könne nicht eindeutig getroffen werden. Hierzu müsste wohl jene Vormerkliste monatlich abgefragt werden – bei Hunderten Namen in einer Kreisstadt ein schier aussichtsloses Unterfangen.

Künftige Bauplätze: Trotz des knappen Raumes sollen jedoch auch künftig weitere Bauplätze denkbar sein: Im laufenden Jahr erfolgt die Erschließung eines weiteren Bauabschnitts in Riedlingen entlang der Rambergstraße beziehungsweise Gaisbergstraße. Genauer gesagt ist diese bereits in vollem Gange. Des Weiteren ist, wie berichtet, ein Baugebiet in Wörnitzstein geplant. Zudem soll auf Donauwörths großzügigster zu bebauenden Siedlungsfläche, im künftigen Alfred-Delp-Quartier in der Parkstadt, im ersten Bauabschnitt ein erster südlicher Teilbereich noch in diesem Jahr erschlossen werden. Weiter geplant sind der zweite Bauabschnitt in Schäfstall sowie ein Baugebiet in Auchsesheim . Neben Neubaugebieten besteht zudem auch regelmäßig die Möglichkeit, dass die Stadt Grundstücke in Ortskernen erwirbt und diese entwickelt (Innenentwicklung). Trotz aller vollen Listen gilt: Bei Interesse im Bauamt nachfragen. Die Erfahrung zeigt, dass sich Chancen auf einen Bauplatz auftun können – aber, auch klar: Es braucht Geduld.

