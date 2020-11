vor 19 Min.

Zwei Wildunfälle binnen einer Stunde

Erst Reh, dann Wildschwein: Auf der B2 bei Monheim kracht es kurz nacheinander

Wie die Polizei mitteilt, haben sich am Sonntagabend innerhalb von nur einer Stunde auf der Bundesstraße 2 bei Monheim zwei schadensträchtige Verkehrsunfälle ereignet. Gegen 20.30 Uhr war ein 25-Jähriger in Richtung Donauwörth unterwegs. Während voller Fahrt sprang ein ausgewachsenes Wildschwein direkt vor die Front des Autos. Der Fahrer hatte augenscheinlich keine Chance mehr zu reagieren und krachte frontal in das Tier. Am Pkw entstand ein massiver Frontschaden in Höhe von rund 2500 Euro, so die Beamten.

Nur 300 Meter entfernt von dieser Unfallstelle war eine Stunde zuvor, um 19.26 Uhr, ein 57-Jähriger in selber Richtung unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz Rothenberg sprang ein Reh auf die Fahrbahn und prallte gegen die rechte Fahrzeugfront seines Wagens. Hier entstand durch die Kollision ein Schaden von etwa 3000 Euro. In beiden Fällen verendeten die Wildtiere. Die Fahrer blieben unverletzt. (dz)

