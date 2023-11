Landkreis Donau-Ries

So sicher sind die Jobs bei großen Unternehmen rund um Donauwörth

Die Dimension des Airbus-Werks in Donauwörth ist gewaltig und stetig am Wachsen.

Plus Die Wirtschaft schrumpft 2023. Doch wie stark trifft das Arbeitgeber im südlichen Kreis Donau-Ries? Droht Stellenabbau – oder gar die Schließung von Standorten?

Von Lara Schmidler

Inflation, Fachkräftemangel, Energiepreise: Auch die regionalen Arbeitgeber rund um Donauwörth sind von den herrschenden Krisen in der deutschen Wirtschaft nicht verschont geblieben. Drei Unternehmen berichten, was für sie die größten Herausforderungen sind, wie sich die Standorte entwickeln und was das für die Arbeitnehmer im Landkreis Donau-Ries bedeutet.

Die bayerisch-schwäbische Wirtschaft sei auf Talfahrt, heißt es in einer Pressemitteilung der IHK Schwaben. Sowohl die Geschäftslage als auch die Geschäftserwartungen der Unternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen hätten sich im Herbst 2023 merklich verschlechtert. Mit einem Wert von 96 Punkten liege der IHK-Konjunkturklimaindex deutlich unter der Wachstumsschwelle und weit unterhalb des zehnjährigen Durchschnitts. „Die Last der ungelösten Strukturprobleme macht sich immer deutlicher bemerkbar. Die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen stellen für viele Unternehmen das größte Risiko ihrer künftigen Entwicklung dar", so Reinhold Braun, stellvertretender Präsident der IHK Schwaben. Auch im südlichen Kreis Donau-Ries spüren die Unternehmen die wirtschaftlichen Entwicklungen, besonders macht ihnen jedoch ein Problem zu schaffen.

