Totalschaden und zwei Verletzte bei Unfall in Auchsesheim

Ein 19-jähriger Autofahrer will von der Kreisstraße DON 28 auf die Bundesstraße 16 abbiegen. Er übersieht einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer: Der Schaden ist hoch.

Bei einem Unfall im Donauwörther Ortsteil Auchsesheim sind am Mittwochmorgen zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 19-jähriger Autofahrer gegen 5.45 Uhr von der Kreisstraße DON 28 bei Auchsesheim auf die Südspange der Bundesstraße 16 in Richtung Tapfheim einbiegen. Dabei übersah er das vorfahrtsberechtigte Auto eines 37-Jährigen, der in Richtung Augsburg fuhr.

Bei dem Zusammenprall erlitten beide Wagen einen Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher und ein Mitfahrer des 37-Jährigen mussten mit leichten Verletzungen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert werden. Es kam bis circa 6.45 Uhr zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr. 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Donauwörth und 13 Feuerwehrleute aus Nordheim waren vor Ort. Dem 19-Jährigen droht eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)