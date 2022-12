Bäumenheim fördert örtliche Vereine mit 45.000 Euro

Auch nach der Corona-Zeit unterstützt die Gemeinde Bäumenheim die örtlichen Vereine weiter sehr großzügig. Wer was bekommt und was die Grundlage dafür ist.

Die Gemeinde Bäumenheim bedenkt die Vereine im Ort wieder mit finanziell großzügiger Unterstützung. 35 Antragstellern wurden insgesamt rund 45.000 Euro ausgezahlt. Der Gemeinderat hatte den allgemeinen Vereinszuschuss bei 15.000 Euro belassen, obwohl in 2022 nach zwei Jahren der Corona-Beschränkungen wieder Vereinsveranstaltungen stattfanden. „Eigentlich sollte der hohe Zuschuss der beiden letzten Jahre eine Ausnahme sein, doch durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und seine weitreichenden Folgen hat sich ja auch für die Vereine alles verteuert. Insofern tut die erneut etwas höhere Finanzspritze sicherlich allen gut“, sagt Bürgermeister Martin Paninka.

25 örtliche Vereine erhalten zunächst eine Grundförderung. Der Sockelbetrag liegt bei 300 Euro. Je nach Mitgliederzahl werden weitere Gelder ausgegeben. So durfte sich beispielsweise der TSV Bäumenheim über weitere 1.900 Euro freuen und die Wasserwacht erhält weitere 1.600 Euro dazu. Darüber hinaus erhielten die VSG Asbach-Bäumenheim und der TSV Bäumenheim satzungsgemäße Zuschüsse für Übungsleiter von zusammen knapp 6500 Euro.

Gemeinde Bäumenheim zahlt auch an das Tierheim und die Volkshochschule

Insgesamt rund 11.000 Euro wurden als sogenannte „Dauerzuschüsse“ festgelegt. Diese werden an den Musikverein Asbach-Bäumenheim, die katholische Kirchenstiftung, den Wasser- und Grabenverband, die VHS Donauwörth sowie den Tierschutzverein Donauwörth und Umgebung ausbezahlt. Dabei erhält die VHS einen Festbetrag von 1 Euro je Einwohner (entspricht 4.909 Euro), der Tierschutzverein erstmals 0,75 Euro je Einwohner als sogenannte „Fundtierpauschale“ (entspricht 3.681,75 Euro).

Weitere 1.400 Euro wurden aufgrund von „Einzelanträgen“ an folgende nicht örtliche Vereine, Organisationen oder für zweckgebundene Projekte ausbezahlt: Gebietsverkehrswacht (400 Euro), Caritas Sozialstation Donauwörth (150 Euro), Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (100 Euro), Kreisjugendring (50 Euro), „Projekt Fifty-Fifty“ des Landkreises Donau-Ries (200 Euro) und das Frauenhaus Nordschwaben (500 Euro).

Zusätzliches Geld für besondere Vereinsprojekte

In diesem Jahr hatte die Kommune zusätzlich auch wieder Vereine gefördert, die Geld in ein wichtiges Projekt investiert hatten. Aufgrund von Anträgen zu Einzel- und Investitionsmaßnahmen wurden an den Jugendtreff, die Freiwillige Feuerwehr Asbach-Bäumenheim, den Fischereiverein und die IGRA Donau-Ries insgesamt knapp über 10.500 Euro ausgeschüttet.

Bei der Sitzung des Gemeinderates wurde auch noch eine weitere Art der Vereinsförderung erwähnt, die bemerkenswert ist: die kostenlose Nutzung gemeindeeigener Vereinsheime und der beiden Hallen in Asbach-Bäumenheim für den Trainingsbetrieb der örtlichen Vereine. Die Gemeinderatsmitglieder waren sich einig, dass diese „indirekte Vereinsförderung“ eine zusätzliche Wertschätzung der örtlichen Vereine für deren tolle Arbeit sei. (AZ)