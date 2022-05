Kleintransporter kracht auf B2 bei Bäumenheim in Baustelle

Der Fahrer eines Kleintransporters hat am Samstag nahe Bäumenheim eine Unfallflucht begangen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Fahrer eines Kleintransporters hat am Samstag auf der B2 bei Asbach-Bäumenheim einen Unfall verursacht, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Nach Angaben der Polizei war der Unbekannte um 9.10 Uhr mit dem weißen Wagen in Richtung Augsburg. Am Ende des Baustellenbereichs, an dem die einspurige Verkehrsführung endet und die Fahrzeuge wieder auf die eigentlichen Spuren geleitet werden, kam der Transporter von der Fahrbahn ab und krachte in die Baustelleneinrichtung.

Unfall in Bäumenheim: Polizei bittet um Hinweise

Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Nähere Erkenntnisse zu dem Wagen liegen der Polizeiinspektion Donauwörth nicht vor. Sie bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)