Beim Lärmschutz in Bäumenheim geht es jetzt in den Endspurt

Seit 21 Jahren will die Gemeinde den Geräuschpegel für Anwohner der Bahnlinie senken. Nun kommt die letzte Etappe des 1549 Meter langen Abschnitts.

Die Anwohnerinnen und Anwohner entlang der Bahnlinie zwischen Donauwörth und Augsburg in Bäumenheim dürfen sich auf ein ganz neues Schlafgefühl freuen. Bis in wenigen Monaten sollen alle Lärmschutzwände errichtet sein, die ihnen mehr Ruhe bescheren werden. Zwei der drei Schallschutzwände sind bereits fertiggestellt, der Abschluss der Arbeiten an der dritten Wand ist für November vorgesehen.

Die Fertigstellung verzögert sich demnach um einige Wochen. Aber was sind schon Wochen, möchte man sagen, im Vergleich zu jenem langen Atem, der notwendig war, um das Projekt endgültig zu stemmen. Daran erinnerte Bäumenheims Bürgermeister Marin Paninka, als nun am Dienstag der Endspurt für diese Baumaßnahme eingeläutet wurde.