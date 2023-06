Daiting

Die Daitinger können am Sonntag gleich zweimal abstimmen

Die Daitingerinnen und Daitinger entscheiden am Sonntag, ob im Bereich des Ederhofs an der Kreisstraße zwischen Daiting und Buchdorf eine Freiflächen-Photovoltaikanlage gebaut wird oder nicht.

Plus Es gibt sowohl einen Bürgerentscheid als auch ein Ratsbegehren in der Gemeinde: Es geht um den Bau einer großflächigen Photovoltaikanlage.

Zwei Abstimmungen stehen am Sonntag in der Gemeinde Daiting an, bei denen die Einwohner darüber entscheiden können, ob an der Straße nach Buchdorf eine 24-Hektar große Freiflächen-Photovoltaikanlage gebaut werden soll oder nicht. Zum einen kommt es zu einem Bürgerentscheid, den eine örtliche Bürgerinitiative über ein vorheriges Bürgerbegehren angestrengt hat. Der Gemeinderat mit Bürgermeister Roland Wildfeuer an der Spitze setzte dem ein Ratsbegehren entgegen, mit der Intention, durch die Aufstellung eines Bebauungsplans den Bau eines Solarparks am Ederhof grundsätzlich weiterverfolgen zu können. Bereits 2020 gab es zu dem Thema einen Entscheid der Bürgerschaft.

Mit 237 zu 210 Stimmen votierte sie seinerzeit gegen eine damals geplante PV-Anlage mit einer Größe von 16 Hektar nahe dem Ort. Marion Schwich von der Bürgerinitiative nennt im Gespräch mit unserer Redaktion vier Beweggründe für eine Ablehnung des Großprojektes. Zum einen würden 24 Hektar landwirtschaftlicher Grund der Nahrungsmittelproduktion entzogen. Zudem zerstöre eine solch riesige Anlage das bestehende Landschaftsbild im Naturpark Altmühltal und der Monheimer Alb.

